Озеров Владимир
Озеров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 2
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 1
|Евграфьев Евгений 3 1
|Елисеев Максим 3 1
|Коробкина Евгения 3 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Можчиль Артем 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Бочкин Александр 30 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Астахов Сергей 8 1
|Маслов Сергей 3 1
|Николаев Максим 5 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Денисов Владислав 4 1
|Ильин Андрей 4 1
|Шуклин Глеб 4 1
|Тютякин Андрей 1 1
|Беглер Алена 1 1
|Гудимова Марина 2 1
|Колчин Владимир 1 1
|Ковалевский Максим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 2
|Африка Центральная 40 1
|Южная Корея - Республика 6655 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 886 1
|Казахстан - Республика 5540 1
|Fortune Global 500 286 1
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