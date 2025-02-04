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Озеров Владимир



04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 2
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Озеров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Querify Labs - Кверифай Лабс 2 2
Ростелеком 9716 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
Luxms 81 1
Easy Report 8 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Oracle Corporation 6698 1
Концепт Разработка - Concept Software 3 1
UDV group - ТриниДата 7 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 20 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 229 1
Broadcom - VMware - Greenplum 96 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Цифра ГК 2433 1
Газпром ПАО 1342 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Абсолют Банк 230 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
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Инфляция 86 1
Национальный проект 308 1
Sports.ru - Спортс.ру 27 1
Fortune Global 500 286 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1055 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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