GlowByte Data Sapience Data Ocean Data Governance DG.EMM Data Governance Enterprise Metadata Management

GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management

  • Data Ocean Nova решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища. 
  • Data Ocean Flex Loader — инструмент для репликации данных — позволяет быстро создать озеро данных или первичный слой хранилища, а также отказоустойчивые контуры систем класса Big Data в режиме, близком к реальному времени.

 

 

Данные 2024 года

 

 

23.10.2025 Data Sapience, российский разработчик ИТ-решений для бизнеса, — участник CNews Forum 2
01.07.2025 «Штурвал» стал контейнерной платформой для продуктов Data Sapience 3
27.06.2025 «Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience 5
16.06.2025 «Флант» выпустила масштабное обновление Deckhouse Kubernetes Platform 1
20.05.2025 Подтверждена совместимость бизнес-приложений Data Sapience с российской СУБД Postgres Pro 5
19.03.2025 Data Sapience и «Флант» объявили о совместимости продуктов 3
19.03.2025 Как получить экономический эффект от больших данных 3
06.02.2025 Data Ocean Nova и Data Ocean Flex Loader подтвердили совместимость с российской СУБД Postgres Pro 3
12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 2
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
10.09.2024 «ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными 3
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 3
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 3

