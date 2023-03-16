Разделы

Куприянова Елена


УПОМИНАНИЯ


ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Куприянова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 2
SAS Institute 1014 2
SAP SE 5383 2
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 26 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Yandex - Яндекс 8091 1
AdAstra - АдАстра 15 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Oracle Corporation 6803 1
Salesforce 442 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Adobe Systems 1563 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
Broadcom - VMware - Greenplum 117 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 440 1
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1300 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 526 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2159 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
DevOps - Development и Operations 999 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 294 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 8 2
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 8 2
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 8 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 277 1
MoneyTalk 10 1
Apache Hadoop 443 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management 12 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 1
Носиков Владимир 4 2
Соловьева Дарья 4 2
Снурницын Павел 3 2
Тиньков Олег 48 1
Лисицин Евгений 20 1
Цыганов Вячеслав 74 1
Колмогоров Андрей 3 1
Андреев Владимир 99 1
Шилов Сергей 95 1
Рундасов Алексей 8 1
Кофанов Сергей 3 1
Бровко Александр 10 1
Выдрич Алеся 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 137 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 330 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
СРО - саморегулируемые организации 104 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 983 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
