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SAS AML SAS Anti-Money Laundering

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2022 Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца 2
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 2
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 1
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов 1
11.09.2020 Решение SAS AML названо лучшим AML-решением 2020 года 2
31.08.2018 «Почта банк» встроил в онлайн-кабинет ИИ, продающий клиентам услуги 1
28.04.2018 Валерий Панкратов -

Работа с большими данными – это не магия

 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 2
16.06.2003 Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики 2

Публикаций - 10, упоминаний - 15

SAS AML и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1082 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
SAS Institute - ABC Technologies 2 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АгроТерра 13 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
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ЕРМ - Единое рабочее место 46 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 41 2
SAS Event Stream Processing 9 2
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
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Reference - Референс 222 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Asia Risk Technology Awards 1 1
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