Решения покинувшей российский рынок SAS можно портировать на российскую платформу за 3 месяца

Компания SAS объявила об уходе с российского рынка. Без поддержки остались решения на базе SAS RTDM и SAS AML в крупнейших отечественных компаниях. «Диасофт» предлагает перенести их на платформы развития – Digital Q.Omnichannel и Digital Q.Risk&Compliance. Миграция займет от 2 до 4 месяцев. После этого можно задуматься о развитии и наращивании функционала.



SAS уходит с рынка





5 марта 2022 г. SAS объявила о временной приостановке всех бизнес-операций в России, а 12 апреля — об уходе с российского рынка. Компания сообщила о расторжении в одностороннем порядке договоров техподдержки с клиентами. Напомним, что продукты SAS были популярны среди крупных компаний, среди которых X5 Retail Group, «Ингосстрах», Альфа-банк, РЖД, ВТБ, Дом.РФ, Юникредитбанк, Газпромбанк.

Поддержать оказавшихся в непростой ситуации заказчиков SAS вызвался российский разработчик «Диасофт», все программные продукты которого внесены в реестр отечественного программного обеспечения. Компания «Диасофт» предлагает решения, способные заменить популярные продукты западного вендора.

Чем заменить SAS RTDM

Альтернативой SAS RTDM может стать продукт «Система принятия решений» в составе платформы развития Digital Q.Omnichannel. Продукт может работать в двух режимах. Первый — обогащение данных для системы принятия решений происходит вовне, в процессе движения заявки по кредитному конвейеру. Второй — обогащение данных происходит внутри: заявка сразу поступает в систему принятия решений и там обогащается данными.

Продукт «Система принятия решений» дает возможность настроить множество стратегий принятия решений: на различные стоп-факторы или на полную обработку заявки. В случае, когда система не может принять решение самостоятельно, процесс передается службе андеррайтера.

«Диасофт» предлагает заменить продукты SAS в кратчайшие сроки силами ИТ-специалистов без привлечения бизнеса

«Система принятия решений» обладает low-code возможностями. В состав продукта входят дизайнеры, которые помогают провести индивидуальную настройку моделей данных, необходимых для принятия решений, бизнес-процессов или стратегий в общепринятой нотации BPMN, деревьев правил и матриц принятия решений в общепринятой нотации DMN. Внутри системы используются популярные языки программирования для сложных расчетов и алгоритмов: Java Script, Python и Groovy.

В продукте «Система принятия решений» реализован компонент оперативной отчетности, с помощью которого можно формировать аналитику по принятым решениям, по отказам в разрезе причин отказа, строить отчеты о времени выполнения стратегий, уровне конверсии, KPI обработки пользовательских задач и т.д. Также в продукт встроены адаптеры для внешних систем: СМЭВ, АБС, Credit Registry.

Продукт «Система принятия решений» в составе платформы развития Digital Q.Omnichannel реализован в микросервисной архитектуре. В качестве СУБД используется PostgreSQL. Продукт обладает высокой производительностью и может быть установлен в крупных банках. В ближайшее время в нем появится возможность пакетного тестирования, совместной разработки стратегии несколькими пользователями и другие актуальные функции.

Альтернатива SAS AML

В качестве альтернативы SAS AML «Диасофт» предлагает платформу развития Digital Q.Risk&Compliance. Она позволяет консолидировать задачи оценки рисков и обеспечения соблюдения требований внутри одного подразделения. Платформа реализует единообразный подход к настройке сценариев. В нее встроены готовые алгоритмы, при помощи которых настраиваются политики, связанные с требованиями регулятора. Имеется возможность постепенного расширения функционала. Единый и удобный интерфейс для проверки и принятия решений, гибкая и интуитивно понятная настройка сценариев, готовые правила контроля из «коробки» дают возможность быстро перейти от внедрения к использованию платформы.

Платформа работает в режиме онлайн-контроля и пост-контроля. Проверка осуществляется по перечням подозрительных стран, лиц и организаций. Определяется уровень риска, выявляются признаки подозрительных или необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю. Скорость проверки достигает 100 операций в секунду.

На платформе доступна аналитика по совокупности объектов контроля за заданный период времени, что необходимо для выявления операций дробления. Предусмотрена автоматическая обработка объектов контроля. Есть все необходимые настройки отчетности в ЦБ, Росфинмониторинг и другие контролирующие органы.

Продукты в составе платформы реализованы в микросервисной архитектуре и имеет low-code возможности. В «Диасофт» накоплен богатый опыт внедрения платформы развития Digital Q.Risk&Compliance и встраивания ее в ИТ-ландшафт заказчиков.

Как происходит миграция

«Диасофт» предлагает заменить продукты SAS в кратчайшие сроки силами ИТ-специалистов без привлечения бизнеса — SAS RTDM и SAS AML портируются на платформы развития Digital Q.Omnichannel и Digital Q.Risk&Compliance в текущем состоянии. По оценкам разработчика, портация в среднем занимает 2-4 месяца, а это значительно быстрее, чем классическое внедрение нового решения.

В процессе миграции часть правил, настроенных в решении SAS, может быть конвертирована. Например, данные, полученные в результате проверки на соответствие требованиям регуляторов. При этом в продуктах на платформе развития Digital Q.Risk&Compliance уже заложены готовые алгоритмы, направленные на реализацию требований российского законодательства.

«Решения SAS проектировались более 20 лет назад. Миграция на платформы развития разработки компании «Диасофт» дает банкам и другим организациям возможность получить гораздо более современные решения как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения технологий. После этого организация может приступить к развитию и наращиванию функционала», — говорит Евгений Сентябрев, директор департамента «Цифровые решения», член правления компании «Диасофт».