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«Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS

Бизнес Законодательство Интеграция Внедрения ИТ в банках

В начале 2020 г. «Тинькофф» и «Глоубайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML.

Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 г. в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с которым российские и другие банки должны отчитываться перед налоговой службой США (далее – IRS – Internal Revenue Service) о полученных доходах американских граждан на территории других стран.

По истечении некоторого времени опыт США был признан успешным, и это вдохновило Организацию экономического сотрудничества и развития на внедрение аналогичной системы. Так, в 2017 г. вступили в силу требования CRS (Common Reporting Standard) – международный аналог FATCA, направленный на предотвращение уклонения от уплаты налогов по всему миру.

К настоящему времени к международному обмену финансовой информацией присоединилось более 100 стран. В 2018 г. одной из них стала Россия, ратифицировав соглашение CRS.

До внедрения системы процесс выявления иностранных налоговых резидентов производился в ручном режиме через отчеты, построенные над CRM-системой, что отнимало время у сотрудников комплаенс-службы и сопровождалось высокой вероятностью ошибок под влиянием человеческого фактора.

Определяющими аргументами в пользу перевода процессов в автоматический режим послужила растущая с каждым годом база клиентов банка и предоставление отчетности уже в обязательном порядке. В результате осенью 2019 г. стартовал проект внедрения.

На момент внедрения модулей FATCA и CRS в банке уже функционировала автоматизированная система противодействия легализации доходов SAS AML, внедрение которой осуществлялось силами Glowbyte. Поэтому выбор программного обеспечения под задачи выявления иностранных налогоплательщиков был очевиден: модули FATCA и CRS, зарекомендовавшие себя на международном рынке, помимо решения поставленных задач, позволят повторно использовать уже имеющиеся механизмы платформы SAS AML, что существенно сэкономит вложения и сократит сроки внедрения.

«C Glowbyte и SAS мы уже давно и вполне успешно сотрудничаем по ПОД/ФТ, поэтому для нас было приятной новостью, что с помощью дополнительных модулей системы SAS AML мы можем одними из первых усовершенствовать свои процессы по FATCA и CRS. Несмотря на довольно сложную реализацию данного проекта, наши команды справились отлично, и мы смогли выйти на качественно новый уровень комплаенса», – сказала руководитель управления комплаенс, заместитель директора юридического департамента «Тинькофф» Галина Кузнецова.

По итогам проекта у «Тинькофф» появился инструмент, который позволяет сотрудникам оперативно выявлять иностранных налоговых резидентов и присваивать им соответствующие FATCA- и CRS-статусы, а также в автоматическом режиме формировать отчетность для налоговых органов.

К примеру, уже сейчас можно сказать, что качество выявления иностранных налоговых нерезидентов повысилось в 1,5 раза (или на 50%), а время на формирование отчетов сократилось в 5 раз (или до 8 часов/1 дня вместо рабочей недели).

Построенная система на базе SAS AML покрывает весь процесс FATCA- и CRS-комплаенс и подразумевает: автоматизацию KYC (Know Your Customer) процедур по выявлению подотчетных клиентов; расследование по каждому клиенту: запрос необходимых документов; установка FATCA- и CRS-статусов; автоматический ежегодный запрос документов по клиентам-отказникам FATCA; автоматическую подготовку всей требуемой отчетности для регуляторов – ФНС и IRS.

C 2020 г. все вопросы по взаимодействию с иностранными налоговыми резидентами решаются в автоматическом режиме и в соответствии с последними регуляторными требованиями.

«Мне очень нравится, как у нас выстраивается взаимодействие с коллегами из «Тинькофф банка»: еще с прошлых проектов сотрудники «Глоубайт» и банка с самого начала работают в одной команде. Так и в случае с внедрением модулей FATCA и CRS мы с коллегами сразу совместно вырабатывали оптимальные пути реализации, а когда вышли законодательные поправки к форматам CRS — вместе разбирались с их применением в системе», – отметил руководитель направления ПОД/ФТ Glowbyte Никита Колганов.

«Для внедрения, не имеющего прецедентов на российском рынке, нам нужен был сильный игрок, который не побоялся бы принять вызов и стать первопроходцем. Не удивительно, что этим игроком стал «Тинькофф» – наш давний друг и бизнес-партнер. Я рада, что весь этот путь мы прошли вместе, и считаю, что быть первым в чем-то – это еще один шаг на пути к тому, чтобы быть первым во всем. На сегодняшний день у банка есть мощный инструмент, позволяющий выполнять международные обязательства на должном уровне, а компания «Глоубайт» имеет в портфеле еще одно востребованное прикладное решение», – сказала руководитель проекта внедрения компании Glowbyte Наталия Попова.

«Пример «Тинькофф банка» успешно показывает, как решение SAS AML может успешно применяться для комплексного решения задач, связанных не только с противодействием легализации преступных доходов, но и с осуществлением процедур FATCA- и CRS-комплаенс. «Тинькофф» – это один из самых технологичных и динамично развивающихся игроков российского финансового рынка, и с этой точки зрения очень показательно, что в основе выстроенной системы лежат именно инструменты SAS», – отметил Дмитрий Вафин, руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс-решений, SAS Россия/СНГ.

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