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Андреева Инна

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Qlever Solutions внедрила DWH и BI для развития продаж дистрибьютора продуктов питания Azbuka Food 1
30.06.2004 SAS: от ERP к EIP 1
27.06.2003 SeUGI-21: новые рубежи европейского бизнеса SAS 1
16.06.2003 Инна Андреева: Рынок созрел для нового поколения решений бизнес-аналитики 1
15.04.2002 Инна Андреева назначена генеральным директором SAS в СНГ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Андреева Инна и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1087 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16146 3
Oracle Corporation 7110 2
Vodafone Italy - Omnitel Pronto Italia 23 1
SAS Institute - ABC Technologies 2 1
Mitel Corp - DeTeWe - Deutsche Telephonwerke - ДеТеВе-Сервис 5 1
SAP SE 5630 1
Accenture plc 724 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 10 1
Siemens Mobile 66 1
Nokia Mobile Phones 26 1
Poste Italiane - Почта Италии 13 1
Газпром ПАО 1498 2
Barclays 122 2
Сургутнефтегаз - СНГ 289 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Альфа-Банк 1992 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Carrefour 23 1
Bank of America - Банк Америки 273 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Sony Music Entertainment 161 1
AstraZeneca - АстраЗенека 68 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 68 1
UK Royal Mail - Королевская почта Великобритании - Post Office - почтовая служба Великобритании 11 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5743 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3881 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8396 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1186 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8780 2
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 43 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10059 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12463 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 746 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 1
МПС - Международные платежные системы 149 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6692 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 449 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23208 1
SAS ABM - SAS Activity-Based Management 10 1
Microsoft Office 4231 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1233 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Winters Phil - Винтерс Фил 1 1
Mistry Pankaj - Мистри Панкадж 1 1
Hangstrom Mikael - Хангстрем Микаел 1 1
Белова Анна 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 4
Европа 25032 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 2
Австрия - Вена 261 2
Казахстан - Республика 6119 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Дания - Королевство 1343 1
Норвегия - Королевство 1868 1
Швеция - Королевство 3793 1
Польша - Республика 2038 1
Европа Восточная 3140 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Дания - Копенгаген 155 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 1
Украина 7958 1
США - Калифорния 4845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3165 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27678 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 300 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 761 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1019 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5896 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7949 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2158 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22051 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16358 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7590 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2785 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2960 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 3
Fortune Global 500 300 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2694 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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