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АгроТерра
Российская группа компаний «АгроТерра» обрабатывает более 200 тыс. га и входит в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России по версии BEFL. Компания занимается выращиваем, хранением и реализацией различных сельскохозяйственных культур – ежегодно «АгроТерра» производит около 1 млн тонн готовой продукции. Компания также производит семена сои, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, и оказывает услуги региональным агропроизводителям.
АгроТерра и организации, системы, технологии, персоны:
|Ефимов Александр 14 1
|Панкратов Валерий 33 1
|Федоров Антон 22 1
|Гнатко Роман 10 1
|Бельчик Михаил 1 1
|Стрюков Дмитрий 1 1
|Терновых Артем 1 1
|Гордина Татьяна 1 1
|Леман Марта 7 1
|Рахманкулов Рамиль 9 1
|Крестьянова Татьяна 17 1
|Фокин Валерий 47 1
|Воронин Петр 37 1
|Конырев Владимир 3 1
|Усик Сергей 11 1
|Кочергин Алексей 3 1
|Барышников Николай 17 1
|Волошин Константин 16 1
|Могилёв Дмитрий 3 1
|Пискарёв Александр 3 1
|Конев Павел 5 1
|Михейчикова Марина 4 1
|Холопов Игорь 6 1
|Стадников Николай 3 1
|Мендус Наталья 5 1
|Башлыкова Ольга 2 1
|Коренко Алексей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146260 4
|Казахстан - Республика 5586 1
|Европа 21840 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
|Беларусь - Могилев 46 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Forrester Research 821 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
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