Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171033
ИКТ 13315
Организации 10449
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25264
Персоны 73325
География 2770
Статьи 1512
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

АгроТерра

АгроТерра

Российская группа компаний «АгроТерра» обрабатывает более 200 тыс. га и входит в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России по версии BEFL. Компания занимается выращиваем, хранением и реализацией различных сельскохозяйственных культур – ежегодно «АгроТерра» производит около 1 млн тонн готовой продукции. Компания также производит семена сои, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, и оказывает услуги региональным агропроизводителям.


18.03.2025 28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025" 2
25.12.2023 «Сбер» внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра» 3
13.12.2023 ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО 1
15.08.2023 «Агротерра» строит общий центр обслуживания на базе облачной платформы ITSM 365 3
15.03.2023 Группа компаний «Агротерра» автоматизирует закупки с помощью Norbit SRM 2
26.05.2020 Александр Ефимов, SAS -

Новые цифровые компании изначально строят бизнес-стратегию вокруг аналитики

 1
28.04.2018 Валерий Панкратов -

Работа с большими данными – это не магия

 1

Публикаций - 7, упоминаний - 13

АгроТерра и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 978 2
McKinsey & Company Int 250 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Ланит - Норбит - Norbit 372 1
8321 1
Naumen - Наумен 630 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 3
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Лента - Утконос 177 1
Ренессанс Страхование 162 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
ОТЭКО ГК 21 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Абрау-Дюрсо 20 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 36 1
Венчурная студия 7 1
Комос Групп 16 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 5 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 13 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 10 1
Благо ГК 4 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5829 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3215 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4790 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7186 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 650 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
DevOps - Development и Operations 904 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3141 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 403 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12786 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 541 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1230 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 293 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1068 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 772 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 124 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 499 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 342 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 638 1
Python - высокоуровневый язык программирования 958 1
Apache Hadoop 435 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 1
SAS ModelOps 13 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 1
SAS Data for Good 5 1
Ланит - Норбит - Norbit SRM - Norbit Supplier Relationship Management 4 1
Naumen ITSM365 40 1
SAS SHAP - SAS Shapley Additive exPlanations 1 1
SAS DDPO - SAS Demand Driven Planning and Optimization - Планирование и оптимизация с учетом спроса 1 1
Ефимов Александр 14 1
Панкратов Валерий 33 1
Федоров Антон 22 1
Гнатко Роман 10 1
Бельчик Михаил 1 1
Стрюков Дмитрий 1 1
Терновых Артем 1 1
Гордина Татьяна 1 1
Леман Марта 7 1
Рахманкулов Рамиль 9 1
Крестьянова Татьяна 17 1
Фокин Валерий 47 1
Воронин Петр 37 1
Конырев Владимир 3 1
Усик Сергей 11 1
Кочергин Алексей 3 1
Барышников Николай 17 1
Волошин Константин 16 1
Могилёв Дмитрий 3 1
Пискарёв Александр 3 1
Конев Павел 5 1
Михейчикова Марина 4 1
Холопов Игорь 6 1
Стадников Николай 3 1
Мендус Наталья 5 1
Башлыкова Ольга 2 1
Коренко Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 4
Казахстан - Республика 5586 1
Европа 21840 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Беларусь - Могилев 46 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 2
Экономический эффект 1084 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1674 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7092 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8844 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2448 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 121 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 1
Reference - Референс 186 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7692 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3519 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2422 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2877 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1916 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 385 1
Дача - дачники 845 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Forrester Research 821 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 950 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1089 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 142 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 101 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2038 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще