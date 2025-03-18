Российская группа компаний «АгроТерра» обрабатывает более 200 тыс. га и входит в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России по версии BEFL. Компания занимается выращиваем, хранением и реализацией различных сельскохозяйственных культур – ежегодно «АгроТерра» производит около 1 млн тонн готовой продукции. Компания также производит семена сои, пшеницы, кукурузы и подсолнечника, и оказывает услуги региональным агропроизводителям.