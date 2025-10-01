ERP «Первого Бита» помогла «АгроТерре» сократить время принятия управленческих решений

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект внедрения современной ERP-системы для группы компаний «АгроТерра». По итогам клиент зафиксировал экономический эффект, включая снижение объемов материальных запасов по отдельным категориям ценностей. Также сократилось время получения управленческой отчетности.

В рамках проекта был осуществлен переход с устаревшей платформы «1С:УПП» на комплексное решение на базе «1С:ERP Управление холдингом» и «1С:Зарплата и управление персоналом Корп», интегрированное с другими ИТ-ресурсами компании и шиной данных.

Переход на «1С:ERP» позволил решить проблемы разрозненности данных и ручного труда, характерные для старой системы — сильно кастомизированного решения «1С:Управление производственным предприятием», поддержка которого со стороны вендора заканчивается в 2026 г.

Особое внимание было уделено отраслевой специфике: в рамках проекта с нуля были разработаны функциональные блоки полного цикла учета семян и сахарной свеклы, модернизирован модуль «Элеватор и комбикормовый завод». В блоке АПК усовершенствован механизм расчета оплаты труда с интеграцией в зарплатный блок.

На старте проекта была заложена база для прослеживаемости движения запасных частей, что позволило добиться прозрачности учета до конкретной техники и вида ремонта.

«Для нас было важно найти надежного партнера, который глубоко погрузится в специфику агробизнеса. Совместными усилиями мы не только успешно перешли на новую систему, но и получили универсальную масштабируемую платформу, что позволило продолжить ее дальнейшее развитие. Следующим этапом стало внедрение блока «Бюджетирование»», — отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «АгроТерра» Ирина Карпова.

Проект был реализован в запланированные сжатые сроки. Новой системой «1С», внедренной «Первым Битом», уже пользуются более 650 сотрудников «АгроТерры».

«Успешный проект, реализованный совместно с «АгроТеррой», демонстрирует, что переход с «1С:УПП» на современную ERP-экосистему «1С:Корпорация» — это стратегическая инвестиция в прозрачность и рост бизнеса», — отметил ведущий менеджер по направлению АПК компании «Первый Бит» (офис Спортивная) Кирилл Воробьев.