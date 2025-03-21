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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпова Ирина


21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
16.08.2023 В «Яндекс взгляде» появились полевые исследования 1
30.05.2022 В «Яндекс взгляде» появилась возможность запускать опросы по собственной базе 1
20.09.2021 Маркетологи и креативные агентства смогут бесплатно протестировать прототипы видеороликов в «Яндекс.взгляде» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Карпова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7501 3
Увелка 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12104 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1887 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
Яндекс.Взгляд 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 146414 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17575 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24398 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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