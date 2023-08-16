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В «Яндекс взгляде» появились полевые исследования

«Яндекс взгляд» запустил новое направление исследований – полевые исследования «под ключ». Сервис самостоятельно подберет исполнителей, которые в заданные сроки выполнят все работы на местности, а также проанализируют полученную информацию и предоставят отчет.

В «Яндекс взгляде» доступны пять самых востребованных у бизнеса форматов полевых исследований в ритейле, в том числе конкурентный анализ товаров и выкладки на полке, «тайный покупатель», а также актуализация данных для карт или сбор индивидуальных датасетов.

Так, например, новые возможности «Взгляда» уже протестировал производитель круп, каш и макарон «Увелка», который с помощью сервиса ежемесячно мониторит цены в категориях и контролирует выкладку собственных товаров в двадцати тысячах точек продаж. Это позволяет производителю оптимизировать собственные расходы, а также не терять продажи из-за некорректного размещения в торговых точках.

«Яндекс взгляд» становится системой одного окна для всех видов исследований, чтобы маркетологи и предприниматели могли получить достаточно данных для принятия решения относительно продвижения и развития бизнеса. Ежегодно мы проводим порядка 250 исследований для российского бизнеса», – сказала Ирина Карпова, руководитель сервиса «Яндекс взгляд».

Стоимость полевых исследований рассчитывается индивидуально, исходя из задачи. Оставить заявку на полевое исследование можно онлайн в личном кабинете сервиса.

Наряду с полевыми исследованиями в «Яндекс взгляде» доступны онлайн-исследования и панельные исследования, а также оценка креативов для рекламных кампаний.

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