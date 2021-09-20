Маркетологи и креативные агентства смогут бесплатно протестировать прототипы видеороликов в «Яндекс.взгляде»

В «Яндекс.взгляде» появился инструмент для тестирования бордоматиков - прототипов роликов на этапе раскадровки. До 17 октября 2021 г. у клиентов есть возможность получить по три бесплатных тестирования.

Новый инструмент, доступный в «Яндекс.взгляде», позволит узнать, как аудитория воспримет рекламу еще до начала видеопроизводства — на основе загруженных прототипов будущего ролика из нарисованных кадров с черновой озвучкой и музыкой. Маркетологи, креативные студии и продюсеры смогут протестировать свои идеи на целевой аудитории, не дожидаясь готового видео и имея возможность внести коррективы.

Респонденты, соответствующие выбранным критериям, оценивают, насколько будущий ролик решает задачи бренда, рассказывает полезную историю, а также отражает глобальные потребительские тренды (экономия времени и денег, упрощение жизни и т.д.). Для более точной оценки будут доступны мини-тесты которые помогут выбрать актеров, пэкшоты и слоганы, лучше всего отражающие идею.

Результат теста заказчик получит в промежутке от нескольких часов до нескольких дней — срок зависит от выбранной аудитории. При создании опроса можно выбрать параметры респондентов из предложенного списка. Результаты тестирования сравниваются со среднерыночными значениями.

«Тесты бордоматиков — логичный этап развития инструментов “Яндекс.взгляда». Важная задача видеокреативов — вызывать эмоции у зрителя и подталкивать его к взаимодействию с брендом. Поэтому при создании креативов необходимо учитывать мнение и реакцию аудитории. Мы запустили тесты бордоматиков, чтобы бренды могли как можно раньше оценить потенциальный эффект и успеть внести корректировки еще на этапе прототипа», – сказала Ирина Карпова, руководитель сервиса «Яндекс.взгляд».

До 17 октября 2021 г. можно будет получить три тестирования бордоматиков бесплатно — для этого необходимо подать заявку на специальной странице. Количество участников ограничено. В дальнейшем стоимость одного теста составит 25 тыс. руб. Рекламодатели «Яндекса» смогут бесплатно использовать инструмент в рамках контрактов по размещению видеорекламы в сети.

«Яндекс.взгляд» — сервис, который позволяет за несколько дней провести с помощью опросов исследование целевой аудитории нового или существующего продукта или сервиса.