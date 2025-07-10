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Воробьев Кирилл
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Launcher: к 2030 г. 80% российских семей будут иметь Smart TV 1
|21.09.2023
|«Первый бит»: 64% предприятий АПК планируют инвестиции в программную автоматизацию, при этом 27% не имеют выделенной ИТ-структуры 1
Воробьев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 609 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1252 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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