Launcher: к 2035 г. аудитория младше 30 лет практически перестанет смотреть эфирное ТВ

Компания Launcher проанализировала внутренние метрики взаимодействия пользователей с CTV-платформами, данные о динамике телесмотрения и медиапривычках аудитории младше 30 лет. На основе этих данных эксперты компании пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет молодое поколение почти полностью откажется от просмотра эфирного телевидения. По прогнозу Launcher, к 2035 г. доля россиян младше 30 лет, ежедневно смотрящих эфирные каналы, сократится до 10%. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

Статистика последних лет подтверждает устойчивый спад интереса к традиционному телевидению среди молодежи. Согласно исследованию Group4Media, за последние два десятилетия время, которое молодые зрители проводят у телевизора, сократилось почти втрое: 20 лет назад аудитория 14–27 лет смотрела ТВ около трех часов в день, пять лет назад — около двух часов, а сегодня — чуть больше часа. По данным Mediascope, зрители 18–24 лет проводят у телевизора в среднем 1 час 10 минут в день — это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. Для сравнения, россияне старше 65 лет смотрят ТВ более семи часов ежедневно, а среднее по стране составляет 3 часа 36 минут. Этот же тренд отражают и данные ВЦИОМ: среди молодежи 18–24 лет ежедневно смотрят эфирное ТВ около 20%, в то время как среди россиян старше 60 таких оказалось 84%.

«Сегодня эфирные каналы смотрят либо через классические телевизоры, либо через Smart TV, однако зумеры все реже выбирают именно эфирное вещание — они используют телевизор в основном для стриминговых сервисов и онлайн-контента. Сокращение телесмотрения эфирных каналов среди молодежи напрямую связано с тем, что у зумеров формируются совершенно иные медиапривычки. Во-первых — персонализация контента: они привыкли, что видео подбирается под их интересы, а не под телесетку. Алгоритмы стримингов и CTV-платформ создают для них собственную медиасреду. Во-вторых — мультимедийность экрана. И, наконец, интерактивность и контроль: зумеры не хотят подстраиваться под эфир. Они выбирают, что, когда и в каком формате смотреть — от коротких вертикальных роликов до стримов и подкастов», — отметил генеральный директор Launcher Кирилл Воробьев.

По мнению эксперта, эта трансформация делает телевидение частью цифрового пространства, а не самостоятельным медиа. «Сегодня важно не то, где зритель смотрит контент, а в каком контексте он его потребляет. Внимание становится новой валютой медиарынка, и брендам придется научиться конкурировать за него на равных с платформами, играми и социальными сетями», — сказал Кирилл Воробьев.