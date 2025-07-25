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Launcher рассказал о главных трендах в CTV в 2025 году

По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, 2025 г. станет переломным для российского рынка Connected TV. На фоне ухода международных брендов и роста локальных платформ, российская CTV-экосистема демонстрирует зрелость и готовность к масштабной монетизации. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

Согласно данным Launcher, доля Smart TV среди новых продаж в 2024 г. достигла 85%. Устройства выбирают не только по характеристикам, но и по операционным системам. Активный рост продаж ТВ-приставок (на 90%) создает дополнительные точки входа для новых игроков.

«Мы наблюдаем уникальную ситуацию: российская CTV-инфраструктура формируется без оглядки на глобальные правила. Уход Samsung и LG открыл дорогу китайским брендам, таким как Haier, Xiaomi, Hisense, и дал толчок собственным разработкам. Это делает рынок более гибким и адаптивным», — отметил Кирилл Воробьев.

В Launcher отметили, что одним из ключевых трендов стало слияние телевизионного просмотра с мобильными устройствами. Более 88% зрителей используют смартфон во время просмотра CTV, что открывает возможности для омниканальных рекламных кампаний. Такие кампании демонстрируют вовлеченность на 20–30% выше, чем традиционные форматы.

Отдельное внимание в Launcher уделяют развитию интерактивных форматов. QR-коды на экране Smart TV стали стандартом рынка, а их эффективность подтверждают кейсы с сотнями тысяч переходов. Российские регуляции уже требуют включения erid-идентификаторов и других элементов в CTV-рекламу, что повышает прозрачность и доверие пользователей.

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Бизнес

Среди растущих платформ — Rutube и «VK Видео», которые обошли YouTube по просмотрам в России. Они становятся главными точками роста для брендов, работающих в сегменте CTV.

Одновременно растет интерес к FAST-каналам — бесплатному стримингу с рекламной моделью, который может стать альтернативой подпискам. . В мире выручка FAST достигнет $6 млрд к концу 2025 г., а количество активных FAST-каналов почти удвоилось.

«Российская CTV-экосистема сочетает глобальные технологические тренды и локальные потребности. В этих условиях важным становится умение адаптировать инструменты под специфику рынка — от задач узнаваемости до работы с конверсией — с учетом требований законодательства и запросов аудитории», — сказал Кирилл Воробьев.

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