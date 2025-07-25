Фанаты СПО играют мускулами. Создана простая утилита для быстрого побега с Windows на Linux. Видео

Разработан проект Operese – приложение, позволяющее быстро и без особых потерь оставить Windows 10 в прошлом и мигрировать на Linux. Это включает, в числе прочего, полный перенос файлов и частичный перенос настроек. Сообщество СПО в последнее время активизировалось и регулярно выпускает инструменты по легкому отказу от программной продукции Microsoft.

На Linux по щелчку пальцев

В свободном доступе появилась программа Operese, предназначенная для быстрого «переезда» с Windows 10 на Linux. Как пишет Neowin, она позволяет почти без труда сменить одну операционную систему на другую, даже если у пользователя нет навыков работы в Linux, и если до этого он годами пользовался только Windows.

Operese предназначена для переноса всех пользовательских файлов из одной операционной системы в другую. Также она помогает частично перенести настройки системы, чтобы после перехода тратить меньше времени на поиск нужных параметров в новой незнакомой ОС.

Operese написана на Rust – современном и безопасном языке программирования, из-за которого создатель Linux Линус Торвальдс (Linux Torvalds) вынужден находиться в состоянии суперпозиции. Он одновременно и признает этот язык как пригодный для ядра Linux, и открыто хамит тем, кто пишет на нем.

Истинный смысл

За Operese стоит студент Университета Ватерлоо, имя которого к моменту выхода материала известно не было. Информацию о ней распространил пользователь Reddit под псевдонимом Damglador, который сразу поспешил заявить, что не является ее разработчиком.

Fusion Brain Сообщество СПО активно взялось за пользователей Windows

Operese задумывалась как инструмент экономии не только времени, но еще и денег. Утилита предназначена для владельцев не самых современных и совсем не актуальных, по мнению корпорации Microsoft, компьютеров и ноутбуков.

В октябре 2025 г. завершается бесплатная техподдержка Windows 10 – дальше за апдейты безопасности придется платить или привязать себя к экосистеме софтверного гиганта. Тех, кто не готов к этому, Microsoft активно зазывает на Windows 11 и предлагает купить новый ПК, если старый не соответствует требованиям этой ОС к «железу».

Но Windows 11 по умолчанию не установится даже на ПК с процессором восьми летней давности, которые еще вполне можно использовать для повседневных задач. Тут-то на сцену и выходит Operese.

Некоторые ограничения

Программа позволяет оперативно мигрировать с Windows 10 на Kubuntu и не нести деньги производителям ПК с последующей переплатой за лицензионную Windows 11. Kubuntu – это по сути та же Ubuntu, только по умолчанию в нее интегрирована графическая оболочка KDE Plasma.





Другие дистрибутивы пока не поддерживаются, и разработчик не уточняет, когда исправит этот недочет и добавит хотя бы Linux Mint. С другой стороны, Ubuntu – самый известный в мире Linux-дистрибутив, а KDE Plasma – одна из старейших оболочек, при этом активно развивающаяся по сей день.

Свой выбор автор аргументировал стабильностью работы системы, но пообещал когда-нибудь в будущем расширить список возможностей Operese, в том числе добавить поддержку UEFI и опцию переноса не только файлов и настроек, но еще и установленных программ. Напомним, в Linux есть инструмент Wine, позволяющий запускать Windows-утилиты. Он тоже постоянно совершенствуется.

Один за всех

Утилита Operese стала частью нового мира средств и инструментов по переходу с Windows на Linux, который начал активно развиваться в 2025 г. по мере приближения «смерти» Windows 10 и на фоне того, как Microsoft все отчаяннее пытается заманить всех на Windows 11. Она даже выпустила мини-инструкцию, что нужно сделать со старым ПК, когда поддержка Windows 10 завершится. Ее можно сократить до двух слов и одного разделительного союза – «продать или утилизировать».

В ответ на это в мае 2025 г. появился сайт End of 10, где собрано множество сведений о том, что старые ПК еще послужат, но уже без Windows. Им можно подарить новую жизнь, просто перейдя на Linux и забыв не только о покупке лицензионной Windows, но и о необходимости апгрейда.

В начале июля 2025 г. компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета, распространила очень детализированные инструкции к каждой программе из состава этого пакета. LibreOffice является бесплатной и регулярно обновляемой альтернативой Microsoft Office, и цель этих инструкций – в переманивании пользователей Office.

В середине июля 2025 г. LibreOffice раскритиковала Microsoft за излишне усложненный формат разметки документов Word и Excel, который она использует со времен Office 2007 (docx и xlsx соответственно). В пакете LibreOffice с этим все гораздо проще.

Подобные действия, очевидно, имеют успех. Многие пользователи готовы перейти на Linux, о чем они заявляют прямо. Как сообщал CNews, в США доля Linux к середине лета 2025 г. достигла 5%, что является историческим рекордом. В мире этот показатель находится на уровне 4%.