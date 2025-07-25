Фанаты СПО играют мускулами. Создана простая утилита для быстрого побега с Windows на Linux. Видео
Разработан проект Operese – приложение, позволяющее быстро и без особых потерь оставить Windows 10 в прошлом и мигрировать на Linux. Это включает, в числе прочего, полный перенос файлов и частичный перенос настроек. Сообщество СПО в последнее время активизировалось и регулярно выпускает инструменты по легкому отказу от программной продукции Microsoft.
На Linux по щелчку пальцев
В свободном доступе появилась программа Operese, предназначенная для быстрого «переезда» с Windows 10 на Linux. Как пишет Neowin, она позволяет почти без труда сменить одну операционную систему на другую, даже если у пользователя нет навыков работы в Linux, и если до этого он годами пользовался только Windows.
Operese предназначена для переноса всех пользовательских файлов из одной операционной системы в другую. Также она помогает частично перенести настройки системы, чтобы после перехода тратить меньше времени на поиск нужных параметров в новой незнакомой ОС.
Operese написана на Rust – современном и безопасном языке программирования, из-за которого создатель Linux Линус Торвальдс (Linux Torvalds) вынужден находиться в состоянии суперпозиции. Он одновременно и признает этот язык как пригодный для ядра Linux, и открыто хамит тем, кто пишет на нем.
Истинный смысл
За Operese стоит студент Университета Ватерлоо, имя которого к моменту выхода материала известно не было. Информацию о ней распространил пользователь Reddit под псевдонимом Damglador, который сразу поспешил заявить, что не является ее разработчиком.
Operese задумывалась как инструмент экономии не только времени, но еще и денег. Утилита предназначена для владельцев не самых современных и совсем не актуальных, по мнению корпорации Microsoft, компьютеров и ноутбуков.
В октябре 2025 г. завершается бесплатная техподдержка Windows 10 – дальше за апдейты безопасности придется платить или привязать себя к экосистеме софтверного гиганта. Тех, кто не готов к этому, Microsoft активно зазывает на Windows 11 и предлагает купить новый ПК, если старый не соответствует требованиям этой ОС к «железу».
Но Windows 11 по умолчанию не установится даже на ПК с процессором восьми летней давности, которые еще вполне можно использовать для повседневных задач. Тут-то на сцену и выходит Operese.
Некоторые ограничения
Программа позволяет оперативно мигрировать с Windows 10 на Kubuntu и не нести деньги производителям ПК с последующей переплатой за лицензионную Windows 11. Kubuntu – это по сути та же Ubuntu, только по умолчанию в нее интегрирована графическая оболочка KDE Plasma.
Другие дистрибутивы пока не поддерживаются, и разработчик не уточняет, когда исправит этот недочет и добавит хотя бы Linux Mint. С другой стороны, Ubuntu – самый известный в мире Linux-дистрибутив, а KDE Plasma – одна из старейших оболочек, при этом активно развивающаяся по сей день.
Свой выбор автор аргументировал стабильностью работы системы, но пообещал когда-нибудь в будущем расширить список возможностей Operese, в том числе добавить поддержку UEFI и опцию переноса не только файлов и настроек, но еще и установленных программ. Напомним, в Linux есть инструмент Wine, позволяющий запускать Windows-утилиты. Он тоже постоянно совершенствуется.
Один за всех
Утилита Operese стала частью нового мира средств и инструментов по переходу с Windows на Linux, который начал активно развиваться в 2025 г. по мере приближения «смерти» Windows 10 и на фоне того, как Microsoft все отчаяннее пытается заманить всех на Windows 11. Она даже выпустила мини-инструкцию, что нужно сделать со старым ПК, когда поддержка Windows 10 завершится. Ее можно сократить до двух слов и одного разделительного союза – «продать или утилизировать».
В ответ на это в мае 2025 г. появился сайт End of 10, где собрано множество сведений о том, что старые ПК еще послужат, но уже без Windows. Им можно подарить новую жизнь, просто перейдя на Linux и забыв не только о покупке лицензионной Windows, но и о необходимости апгрейда.
В начале июля 2025 г. компания LibreOffice, разработчик одноименного офисного пакета, распространила очень детализированные инструкции к каждой программе из состава этого пакета. LibreOffice является бесплатной и регулярно обновляемой альтернативой Microsoft Office, и цель этих инструкций – в переманивании пользователей Office.
В середине июля 2025 г. LibreOffice раскритиковала Microsoft за излишне усложненный формат разметки документов Word и Excel, который она использует со времен Office 2007 (docx и xlsx соответственно). В пакете LibreOffice с этим все гораздо проще.
Подобные действия, очевидно, имеют успех. Многие пользователи готовы перейти на Linux, о чем они заявляют прямо. Как сообщал CNews, в США доля Linux к середине лета 2025 г. достигла 5%, что является историческим рекордом. В мире этот показатель находится на уровне 4%.