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Launcher: к 2030 г. 80% российских семей будут иметь Smart TV

По оценке основателя компании Launcher Кирилла Воробьева, к 2030 г. Smart TV будет установлен в 80% российских домохозяйств. Рост охвата связан с изменениями в структуре медиапотребления, удешевлением техники и развитием локальных технологий. Об этом CNews сообщили представители Launcher.

Согласно данным J’son & Partners Consulting, в 2024 г. парк Smart TV в России составил 54,3 млн устройств, тогда как в 2020 г. этот показатель был на уровне 30 млн. Таким образом, за четыре года количество Smart TV выросло почти вдвое. Основными драйверами стали массовое обновление старых моделей, а также усиление позиций китайских производителей (Haier, Hisense, Xiaomi), предложивших доступные и функциональные телевизоры. Дополнительный импульс дали отечественные операционные системы — «Салют ТВ» и «Яндекс ТВ».

По словам Кирилла Воробьева, рост Smart TV связан не только с доступностью устройств, но и с ощущением большей безопасности у пользователей. «По сравнению с браузером или смартфоном, Smart TV воспринимается как менее подверженная рискам среда — без спама, мошеннических ссылок и агрессивной рекламы. Connected TV обеспечивает высокую viewability и минимизирует вероятность мошенничества. Это особенно важно в условиях роста цифрового потребления в семьях», — отметил эксперт.

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Кроме того, телевизионная среда становится все более привлекательной для рекламодателей. Новые форматы позволяют органично интегрировать рекламу в интерфейс ОС, что снижает визуальный шум и улучшает восприятие информации.

В Launcher подчеркивают, что дальнейшее развитие Smart TV как массовой технологии требует баланса между удобством, приватностью, локализацией сервисов и коммерческими интересами. От этого напрямую зависит уровень доверия пользователей к цифровой среде.

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