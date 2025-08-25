Российские ИТ-гиганты через суд требуют десятки миллионов у «дочки» бежавшей из страны нежелательной организации

«Микро Фокус», дочернее предприятие канадского разработчика СЭД OpenText* (признана в России нежелательной организацией) стала фигурантом ряда судебных исков. Многие компании, включая «Систематику» и «Марвел-Дистрибуцию», хотят взыскать с нее более 130 млн руб. Но именно «нежелательность» материнской компании может спасти «Микро Фокус» от столь крупных выплат, хотя иски уже удовлетворены.

Деньги на бочку

Против компании «Микро Фокус» подана лавина исков на общую сумму около 130 млн руб., пишет Forbes. Среди истцов – структуры бизнес-центра «Метрополис» в Москве, производитель шин Cordiant, ИТ-компания «Марвел-Дистрибуция» и группа «Систематика».

«Микро Фокус» – это российская «дочка» канадской компании OpenText*, которая в начале 2025 г. была признана в России нежелательной организацией. OpenText* занимается разработкой ПО и делает упор на системах электронного документооборота.

По информации Forbes, софт «Микро Фокус» до сих пор используется на объектах критической информационной инфраструктуры. Часть исков суд уже удовлетворил, однако опрошенные изданием юристы полагают, что истцы свои деньги не получат, и одна из причин – «нежелательность» головной компании, другая – саму «Микро Фокус» могут обанкротить.

Что говорит закон

О «нежелательности» компании в январе 2025 г. заявила Генпрокуратура России. Упоминаются ее связи с Минобороны США, а также то, что британская компания Micro Focus International (ею владеет OpenText*) «предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре».

ededchechine / Freepik 100-процентную гарантию получения денег истцам никто дает

Как сообщил Forbes управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков, «факт признания иностранного акционера или материнской компании нежелательной организацией по нынешнему законодательству не является для российских судов безусловным основанием для освобождения ее российского представительства от ответственности. «Этот статус, как показывает практика на примере других ушедших вендоров (например, Oracle), не расценивается как непреодолимая сила (форс-мажор), снимающая обязательства с локального контрагента. Суды в первую очередь оценивают договорные отношения между российскими юрлицами. Таким образом, этот административный статус, скорее, блокирует дальнейшие претензии к самому иностранному владельцу, но не мешает взысканию с его российской дочерней компании, если у той есть активы», – добавил он.

Руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова тоже считает, что ключевой фактор, влияющий на возможность взыскания – это наличие у «Микро Фокуса» тех или иных активов в России «Если у российской «дочки» сохранились активы на территории России (недвижимость, банковские счета, дебиторская задолженность), то взыскание возможно в пределах этих активов. Учитывая, что 67 млн рублей уже находятся в производстве у приставов, можно предположить, что какое-то имущество для взыскания у компании имеется», – сказала она Forbes.

Лактионова полагает, что «Микро Фокус» могут обанкротить, что помешает истцам получить деньги. «Есть вероятность, что в отношении ООО может быть инициирована процедура банкротства, особенно если против него вынесены значительные судебные решения, а материнская компания не намерена поддерживать его финансово. В этом случае взыскание будет осуществляться в рамках конкурсного производства с учетом очередности требований кредиторов, будут оспариваться сделки, целью которых являлся вывод активов». Будет также рассматриваться возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц (руководство компании) и материнской компании, добавила она. «Но учитывая, что материнская компания признана нежелательной и сделки по выводу (если они имели место) были совершены с иностранными контрагентами, это может превратиться в формализм», – сказала она Forbes.

Уход из России

OpenText* бежала из России в начале 2022 г., поддержав антироссийские санкции. Компания основана в 1991 г., а ее ПО годами пользовалось очень высоким спросом в России, в том числе и компаниях с госучастием.

Впрочем, многие крупные корпорации с госкапиталом еще до введения санкций начали отказываться от софта OpenText*. Например, в апреле 2018 г. «Ростех» запланировал в течение года перейти с зарубежной СЭД ЕМС Documentum разработки OpenText* на решение отечественной компании «Синтеллект», включенное в реестр российского ПО.

В июле 2020 г. «Росатом» тоже начал миграцию с СЭД Documentum на российское решение из реестра Минцифры.

Кому задолжала «Микро Фокус»

К моменту выхода материала столичный Арбитражный суд удовлетворил иски против «Микро Фокус» о взыскании с нее 96 млн руб. и почти 371,8 тыс. евро (около 34,75 млн по курсу ЦБ на 25 августа 2025 г.). Forbes ссылается на судебную документацию к 10 разбирательствам, которые были завершены в период с 2022 по 2025 гг.

Также информация о «Микро Фокусе» есть в базе Федеральной службы судебных приставов России (ФССП). В ней содержатся сведения как минимум о трех исполнительных производствах против этой компании на сумму в пределах 67 млн руб.

В частности, с конца октября 2024 г. судебные приставы предпринимают попытки взыскать с «Микро Фокуса» 56,1 млн руб. – эти деньги компания задолжала предприятию ООО МКТ, более известному как «Марвел-Дистрибуция».

В начале января 2025 г. началась процедура взыскания с «Микро Фокуса» 3,5 млн руб. по иску ФГУП ИТАР-ТАСС.

Третье производство датировано 27 июля 2025 г. Приставы приступили к взысканию с «Микро Фокуса» 3,4 млн рублей по иску системного интегратора «Систематика», входящего в «Национальную компьютерную корпорацию».

Откуда у OpenText* «дочка» в России

Канадская OpenText* существует с 1991 г., а российская «Микро Фокус» была основана в ноябре 2016 г. В течение длительного времени они никак не были связаны между собой.

На начальном этапе «Микро Фокус» была российским представительством британского разработчика ПО Micro Focus International Plc. Он существует с 1976 г., а в начале 2023 г. OpenText* купила его и все его активы за $5,8 млрд.

Именно так «Микро Фокус» перешла под контроль OpenText*. В обязанности компании входило оказание технической поддержки клиентам головного предприятия. Например, как пишет Forbes, для ФГУП ИТАР-ТАСС она осуществляла поддержку программы Micro Focus NetlQ Advanced Authentication. Это система идентификации пользователей и контроля доступа к корпоративной сети.

Также в ее ведении были система обнаружения киберугроз в реальном времени и реагирования ArcSight ESM, которую Micro Focus купила в 2017 г. вместе с компанией у Hewlett-Packard Enterprise на $8,8 млрд.

На момент выхода материала «Микро Фокус» скрывает свои финансовые показатели. Она не публиковала данные ни за 2023, ни за 2024 гг., а 2022 г. стал для нее убыточным. За этот период чистый убыток компании составил 90 млн руб. при выручке 190 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»).

Выручка «Микро Фокуса» за 2022 г. упала на 85,7%. Для сравнения, по итогам 2021 г. компания получила выручку 1,3 млрд руб. (рост 30,1% год к году) и чистую прибыль 650 млн руб. (рост почти 54%).

Кто здесь главный

Forbes также обратил внимание на тот факт, что московская межрайонная инспекция ФНС №46 уже дважды, в ноябре 2023 г. и марте 2025 г., требовала исключить «Микро Фокус» из ЕГРЮЛ по причине недостоверных сведений об адресе компании и ее генеральном директоре.

На момент выхода материала владельцами «Микро Фокуса» числились компании Micro Focus Holding Hague B.V. с долей 99,99% и Entco Holding Hague II B.V. с долей 0,01%. Они обе из Нидерландов, тогда как головной компанией «Микро Фокуса» числится британская Open Text UK Investments Limited.

В ЕГРЮЛ генеральным директором компании значится Дмитрий Мизерник. Он занимает этот пост с сентября 2022 г.

Уставный капитал компании – 100 тыс. руб. Основной и единственный вид деятельности – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (код ОКВЭД – 62.09).

* В январе 2025 г. OpenText по решению Генпрокуратуры России признана в России нежелательной организацией.