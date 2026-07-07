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Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Крупный российский агрохолдинг «АгроТерра» был в шаге от подписания контракта с SAP, но в последний момент развернулся в сторону отечественного стека. Внезапно иностранный поставщик Anaplan отключил доступ к его данным, предупредив об этом всего за 48 часов. Компания избежала катастрофы только потому, что заранее сделала архив, но при этом решила рискнуть, совершив «прыжок веры» и отказавшись от принятого в отрасли параллельного учета при переходе на 1С:ERP. О том, как все-таки удалось закрыть год, рассказала заместитель генерального директора по экономике, финансам и информационным технологиям «АгроТерра» Ирина Карпова на «CNews FORUM Кейсы 2026».

Путь к переменам

«АгроТерра» входит в топ-20 крупнейших агрохолдингов России. Это компания с 265 тыс. га земель, годовым объемом продукции более 1 млн тонн и штатом более 2 тыс. сотрудников. Компания долгое время работала на 1С:УПП, чей уровень кастомизации достигал 50%, но решение устарело.

В 2022 г. крупный агрохолдинг осознал необходимость внедрения современных решений в области информационных и учетных систем, в том числе из-за новых вызовов и требований к данным со стороны искусственного интеллекта.

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Ирина Карпова рассказала об особенностях внедрения 1С:ERP на «CNews FORUM Кейсы 2026»

«На тот момент существовали риски в отказе поддержки от вендора. 1С:УПП была плохо интегрирована с другими системами, давала недостаточную аналитику для последующего шага, для применения технологий ИИ, которым нужны хорошие, структурированные данные», — рассказала Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и информационным технологиям «АгроТерра» на «CNews FORUM Кейсы 2026».

В качестве основного варианта при смене платформы рассматривался SAP — мировой стандарт для крупного бизнеса. Однако в 2023 г., уже почти заключив контракт, в холдинге осознали риски: уход вендора из России, отсутствие поддержки, возможность потенциальной блокировки.

Переход на 1С:ERP

В итоге выбор пал на 1С:ERP как мастер-систему, вокруг которой выстроили вспомогательные системы. Это контуры зарплаты и управления персоналом, документооборот и блоки отраслевых информационных систем, адаптированных под основные бизнес-процессы: выращивание, элеватор, комбикормовый завод, агропромышленный комплекс и учет расчетов по земельным отношениям с пайщиками.

В результате внедрения компания получила консолидированные данные, улучшила автоматизацию и провела интеграцию с другими ИТ-системами — с системой «История поля», которая обрабатывает данные более чем трех тысяч полей и передает в 1С информацию о всех видах обработок, с Active Directory, Service Desk и шиной данных. Кроме того, были разработаны новые блоки автоматизации, которых на тот момент не было даже у вендора. Компания выступила платформой для создания отраслевого решения, учитывающего именно агроспецифику. Параллельно прорабатывалась интеграция с 1С:Зарплата и управление персоналом — по закрытию путевых листов, автоматическому формированию печатных форм документов и другим задачам.

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Презентация Ирины Карповой на «CNews FORUM Кейсы 2026»

«Прыжок веры»

Самым рискованным решением стало отсутствие параллельного учета при переходе на новую ERP. Классическая методология требует вести две системы параллельно хотя бы три-шесть месяцев, чтобы перестраховаться. В «АгроТерра» пошли ва-банк.

«Мы не вели параллельный учет в старой и в новой системе. Это был прыжок веры. Мы сразу же перешли на новую систему и делали в ней уже закрытие года», — рассказала Ирина Карпова.

Подводные камни обнаружились на финише. При попытке закрыть год система начала пересчитывать каждый месяц заново, хотя помесячные закрытия проходили успешно. Пришлось экстренно подключать разработчиков вендора. Карпова советует обязательно тестировать механизмы миграции данных на тестовом контуре и не верить, что если месяцы закрываются успешно, то год закроется автоматически.

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Презентация Ирины Карповой на «CNews FORUM Кейсы 2026»

Отключение Anaplan

Параллельно с внедрением ERP в компании реализовывался еще один проект — переход на :Бюджетирование. На первом этапе компания сохранила все существовавшие в Anaplan бюджетные данные, и это решение оказалось спасительным.

«Мы на первом этапе сохранили данные, которые у нас существовали по бюджетам, и правильно сделали, потому что в августе 2024 . "Анаплан" у нас все данные отключил почти одномоментно с предупреждением буквально за два дня. Если бы мы не архивировали это заранее, то мы бы все исторические данные просто потеряли», — рассказала Ирина Карпова.

В итоге агрохолдинг выбрал 1С:Бюджетирование как наиболее простой вариант с точки зрения интеграции с учетной системой. В новой архитектуре обмен данными между 1С:Бюджетированием, системой управления полями и российской BI-системой Optimacros осуществляется через шину данных.

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Презентация Ирины Карповой на «CNews FORUM Кейсы 2026»

При распределении функций между системами было решено, что все бюджетные предпосылки, бизнес-модели и блоки расчетов видов бюджетов остаются в ERP. Сценарное планирование, анализ и закрытие факта вынесены в BI-слойOptimacros.

Ошибки, которых можно было избежать

Ирина Карпова отметила две сложности при внедрении, которых можно было избежать. Первая касается нормативно-справочной информации. Компания начала упорядочивать НСИ уже после внедрения ERP, и это было ошибкой. Если бы эту работу сделали до миграции, это сэкономило бы время и деньги и позволило бы сократить складские запасы. В условиях, когда один и тот же контрагент или вид продукции имеют дублирующие записи, аналитика становится недостоверной, а управленческие решения — запаздывающими.

Также Карпова советует не кастомизировать непрофильные процессы, а приспосабливать их к коробочным решениям. Например, в компании профильный процесс — это выращивание сельскохозяйственной продукции. Непрофильные — техническое обслуживание и ремонты автомобилей и сельхозтехники. По мнению Карповой, лучше заранее изучить коробочные решения, основанные на лучших мировых практиках, и адаптировать свой процесс именно под них, а не наоборот. Сейчас компания сталкивается с тем, что дорабатывает именно непрофильные блоки, и это обходится слишком дорого.

ERP — не финал, а фундамент

Несмотря на то, что 1С:ERP уже в промышленной эксплуатации, развитие продолжается.

«ERP — это очень подвижная система. Мы не останавливаемся в развитии. В 2025 г. дорабатывали блоки отраслевого учета, хотя система прошла опытно-промышленную эксплуатацию и внедрена в прод. Мы сделали годовое закрытие. Параллельно с этим дорабатываем блоки технического обслуживания и ремонтов, закупки, регламентированный учет, зарплату и управление персоналом», — пояснила Карпова.

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В планах на 2026 г. — большой блок доработок: интеграция с системой мультибанк, интеграция с системой электронного документооборота, доработка мастер-дата-менеджмента, интеграция с HR-link. Также планируется интеграция с системой ФГИС, которую активно внедряет государство для управления сквозной прослеживаемостью всей продукции в сельском хозяйстве. Это следующий шаг, чтобы бесшовно обмениваться документами между информационными системами, заключила Ирина Карпова.

Очередной «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» прошел 18 июня 2026 г. в Москве.

Основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделились своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также рассказали о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал» Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»
Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck
Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин
Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков
Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech
Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис» Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис»
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург
Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров
Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД» Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД»
Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев
Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех» Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех»
Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего» Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего»
Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком»
Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО»
Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация" Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация"
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов
Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus
Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia
Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком» Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком»
Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра» Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра»
Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко
Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ
Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»

Екатерина Струкова

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