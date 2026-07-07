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ФРП профинансирует производство «умных» трекеров для транспорта и промышленности

Федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) и региональный ФРП Пермского края предоставят совместный льготный заем компании «ГалилеоСкай» на создание импортозамещающего производства промышленно-логистических контроллеров Galileosky для цифровизации транспорта. Эти устройства позволяют владельцам автопарков и предприятий в режиме реального времени контролировать и дистанционно управлять автомобилями, спецтехникой и оборудованием. Об этом CNews сообщили представители ФРП.

Соглашение о финансировании подписали директор федерального ФРП Роман Петруца, директор ФРП Пермского края Дмитрий Порохин и генеральный директор «НПО «ГалилеоСкай» Полина Суханова в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Пермская компания “ГалилеоСкай” получит 26 млн руб. под 3% годовых от федерального и регионального ФРП на создание производства программируемых контроллеров нового поколения. Всего Фонд профинансировал в Пермском крае 115 проектов, вложив в экономику региона свыше 28 млрд руб. в виде льготных займов. По активности работы с ФРП Прикамье уверенно входит в пятерку лидеров по стране», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

«Каждый четвертый совместный заем Фонда развития промышленности России с региональными фондами сегодня предоставляется компаниям Прикамья. Благодаря этому наши промышленники разрабатывают и производят высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, запускают новые производства и расширяют рынки сбыта. Все это отвечает задачам Президента по достижению технологического суверенитета страны», – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

С привлечением займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие перезапустит линию поверхностного монтажа электронных плат: заменит установщик компонентов на современное высокопроизводительное оборудование. Кроме того, компания внедрит автоматическую 3D-систему контроля качества, что обеспечит высокую точность установки компонентов, снижение доли брака и стабильность технологического процесса при серийном производстве. При этом компания уже внедрила ИИ-помощника в программу для настройки терминалов.

На сегодняшний день более 1 млн терминалов работает в 100 странах мира. Galileosky поставляет оборудование в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. В российском агро- и промышленном секторе решения компании зарекомендовали себя у «Черкизово» и «АгроТерра».

«Мы создаем устройства, которые позволяют решать самые разные задачи – от базового мониторинга до профессиональных телематических задач в любой отрасли. При этом передача данных остается стабильной, даже когда спутниковая навигация работает нестабильно. Гибкая настройка контроллеров дает возможность разработать собственные решения, когда на рынке нет готовых ответов, и сосредоточиться на передаче только тех данных, которые действительно влияют на повышение эффективности работы транспорта и техники. В результате предприятия получают прозрачный контроль, безопасность и экономию средств», – сказала генеральный директор ООО «НПО «ГалилеоСкай» Полина Суханова.

Программируемые контроллеры Galileosky – это «мозги» для транспорта и техники. Они подключаются к грузовику, трактору, самосвалу, ледоколам в Арктике и речным судам, чтобы следить за их состоянием: отслеживать местоположение и топливо, считывать показания датчиков, управлять механизмами и передавать данные диспетчеру в реальном времени. Устройство умеет работать по заданным сценариям и автоматизировать промышленные объекты, например, поддерживать заданную температуру в цехе, управлять насосами и компрессорами, а также останавливать станки при авариях или сбоях в электросети.

Новое поколение контроллеров отличается принципом настройки. Благодаря встроенной технологии инженеры могут самостоятельно задать логику работы прибора под свои задачи – без разработчиков и ненужного функционала. Это снижает стоимость внедрения и сокращает время запуска системы мониторинга на объекте. Гибкая архитектура подходит для любой отрасли – от логистики до управления сложным промышленным оборудованием.

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