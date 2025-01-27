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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166839
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Соловьева Светлана



27.01.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Соловьева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Polymedia - Полимедиа 138 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
Центр развития цифровых технологий 12 1
Microsoft Corporation 24633 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Telegram Group 1992 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 382 1
Cisco Systems 5114 1
Diasoft - Диасофт 872 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Примо РПА 12 1
Naumen - Наумен 626 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Альфа-Банк 1771 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Unilever - Юнилевер Русь 152 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Группа Самолет 72 1
Благосостояние НПФ 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Почта России ПАО 2114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Газпром нефть 619 1
ПСБ - Промсвязьбанк 852 1
Газпром ПАО 1342 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Федеральное казначейство России 1773 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1646 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 343 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4106 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5007 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2969 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4221 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 314 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5262 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3160 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1228 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 354 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 492 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 533 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 809 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 119 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 268 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 688 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Лента Спутник 5 1
Microsoft Teams - MS Teams 548 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 624 1
ХайТэк - ВКурсе 21 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1100 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 1
Фишер Андрей 74 1
Новикова Елена 88 1
Коряков Алексей 5 1
Копысов Виталий 61 1
Сологуб Денис 67 1
Иванов Иван 17 1
Панин Алексей 5 1
Власова Юлия 7 1
Пашинский Сергей 16 1
Горелова Марина 6 1
Позднякова Ксения 25 1
Ремизова Екатерина 5 1
Коваленко Татьяна 4 1
Тестин Алексей 6 1
Малинский Алексей 4 1
Посылкин Павел 4 1
Глазков Александр 137 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Бессарабенко Александр 13 1
Панченко Иван 139 1
Винокуров Евгений 10 1
Бартунов Олег 47 1
Врацкий Андрей 135 1
Иодковский Станислав 81 1
Мельникова Алиса 90 1
Шпак Василий 223 1
Иванов Михаил 100 1
Фогельсон Виктор 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Европа 21774 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 362 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Экономический эффект 1067 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2405 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1310 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8663 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 1
Английский язык 6637 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1951 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 684 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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