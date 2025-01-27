Соловьева Светлана
|27.01.2025
|Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
|22.07.2024
|Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
|12.03.2024
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
Соловьева Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 74 1
|Новикова Елена 88 1
|Коряков Алексей 5 1
|Копысов Виталий 61 1
|Сологуб Денис 67 1
|Иванов Иван 17 1
|Панин Алексей 5 1
|Власова Юлия 7 1
|Пашинский Сергей 16 1
|Горелова Марина 6 1
|Позднякова Ксения 25 1
|Ремизова Екатерина 5 1
|Коваленко Татьяна 4 1
|Тестин Алексей 6 1
|Малинский Алексей 4 1
|Посылкин Павел 4 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Панченко Иван 139 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Бартунов Олег 47 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Шпак Василий 223 1
|Иванов Михаил 100 1
|Фогельсон Виктор 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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