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Венчурная студия
Венчурная студия и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтярева Наталия 19 2
|Прескур Вадим 5 2
|Новиков Павел 99 1
|Шолина Ксения 7 1
|Чернышева Наталья 5 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Голицын Сергей 27 1
|Петровская Ирина 7 1
|Никерова Марина 14 1
|Тузиков Иван 6 1
|Ивлев Валерий 3 1
|Леонов Алексей 79 1
|Григоренко Вадим 40 1
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 941 1
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