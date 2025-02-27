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Индексная книга (каталог) CNews*
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Венчурная студия



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
06.06.2023 ВТБ представил рынку новую систему работы с инновациями 1
25.05.2022 Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей 1
02.02.2022 Askona откроет в «Сколково» R&D-центр 1
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Венчурная студия и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Cisco Systems 5125 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Intel Corporation 12225 1
8275 1
HP Inc. 5694 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 3
ВТБ Корпоративный акселератор 26 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 2
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
Группа Самолет 77 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2520 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
Data Fusion - Слияние данных 64 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7475 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6294 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 46 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 148 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
СДИ Базис DCIM 5 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Google Android 14079 1
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1347 1
Apple macOS 2075 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
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ВТБ - VTB.Cloud 9 1
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Прескур Вадим 5 2
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Ивлев Валерий 3 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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