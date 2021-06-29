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ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор

ВТБ совместно с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявляют новый отбор инновационных проектов на участие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года.

Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложить инновационные разработки и решения для банка. В рамках цифровой трансформации банк активно создает и внедряет передовые цифровые продукты и сервисы для упрощения взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом. Корпоративный акселератор — один из инструментов для поиска передовых технологических решений.

Принять участие могут технологический команды, оформленные как юридическое лицо или ИП в России или за рубежом, с продуктом, готовым к пилотированию, и понятным ценностным предложением.

По результатам отбора в акселератор попадет не менее 30 стартапов. Команды получат доступ к инфраструктуре, технологической и бизнес-экспертизе банка, и смогут запустить и реализовать оплачиваемые пилотные проекты, а в случае их успеха – масштабировать в рамках промышленных внедрений.

Приоритетные направления отбора: цифровые клиентские пути; сервисы для обслуживания клиентов; небанковские сервисы для В2С-клиентов; автоматизация внутренних процессов; решения в области безопасности; сервисы для корпоративных клиентов; цифровые решения для розничного бизнеса; сервисы для служб взыскания.

Банк ВТБ связывает долгосрочное партнерство со «Сколково» по многим направлениям. Так, ВТБ и Skolkovo Ventures сотрудничают в рамках создания и развития проектов в области цифровых активов. Есть планы по созданию новых инвестиционных активов в области больших данных в государственном секторе, также в приоритете разработка стратегии по созданию продуктов и сервисов для рынка кибербезопасности.

Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ, отметила: «На сегодняшний день командой Акселератора ВТБ проведена экспертиза решений более тысячи стартапов, запущено более 50 пилотных проектов по их апробации и масштабированию. В рамках стратегической цели банка по цифровизации всех сервисов и услуг пилотирование новых инновационных технологий с открытого рынка позволяет банку отслеживать текущие технологические тренды, быстро встраивать лучшие готовые решения в свои продукты и сервисы для клиентов, совершенствовать свою технологическую платформу. ВТБ развивает технологии, инвестирует в технологии и делится полученным опытом и компетенциями».

«ВТБ за последний год значительно нарастил активность в сфере поиска и внедрения инноваций. Наши совместные проекты - Data Fusion, Startup Village, pre-IPO Фонд, Венчурная студия и Акселератор создают новые возможности по запуску и развитию уникальных проектов для сотен стартапов и десятков тысяч специалистов. Акселератор ВТБ является самым быстрым способом поиска бизнес-заказчика и запуска совместного пилота при поддержке топ-менеджеров банка. Мы приглашаем технологические компании принять участие в отборе и стать партнёром ВТБ – лидера рейтинга цифровизации банков по итогам 2020 года», – комментирует Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовой сфере Фонда «Сколково».

Владимир Бахур

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