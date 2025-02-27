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Башлыкова Ольга
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
Башлыкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Кочергин Алексей 2 1
|Волошин Константин 15 1
|Могилёв Дмитрий 2 1
|Пискарёв Александр 2 1
|Конев Павел 4 1
|Михейчикова Марина 3 1
|Холопов Игорь 5 1
|Стадников Николай 2 1
|Мендус Наталья 4 1
|Рахманкулов Рамиль 7 1
|Фокин Валерий 46 1
|Воронин Петр 36 1
|Конырев Владимир 2 1
|Усик Сергей 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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