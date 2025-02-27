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Башлыкова Ольга


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Башлыкова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 4 1
Венчурная студия 6 1
Комос Групп 15 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 12 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 9 1
Благо ГК 3 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Абрау-Дюрсо 19 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 35 1
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