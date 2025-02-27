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Стадников Николай



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
22.05.2024 Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Стадников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Газпром нефть 623 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 229 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 529 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3923 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3197 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7157 1
Чукарин Андрей 3 1
Винниченко Алексей 2 1
Корольков Михаил 4 1
Смирнов Антон 9 1
Лукьянов Александр 42 1
Строголева Вероника 1 1
Иванов Антон 76 1
Мещерякова Анна 8 1
Солнцев Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2449 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 1
Ботаника - Растения - Plantae 1051 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 1
Экономический эффект 1077 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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