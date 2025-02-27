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Стадников Николай
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
|22.05.2024
|Альянс в сфере ИИ и Минцифры России представили проект бенчмаркинга ИИ-решений 1
Стадников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Тех - Русагро Технологии 49 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
|Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
|Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 7 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
|Чукарин Андрей 3 1
|Винниченко Алексей 2 1
|Корольков Михаил 4 1
|Смирнов Антон 9 1
|Лукьянов Александр 42 1
|Строголева Вероника 1 1
|Иванов Антон 76 1
|Мещерякова Анна 8 1
|Солнцев Кирилл 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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