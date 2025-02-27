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Конырев Владимир
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
|18.03.2019
|Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта 1
Конырев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Siemens AG - Siemens Group 2593 1
|AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Борщук Наталья 2 1
|Соколов Дмитрий 66 1
|Колесников Андрей 86 1
|Евсин Александр 12 1
|Шумилин Александр 8 1
|Куркин Андрей 2 1
|Лядов Михаил 11 1
|Карандин Дмитрий 1 1
|Калинко Олег 3 1
|Канатова Алина 2 1
|Ежов Василий 42 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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