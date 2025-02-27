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Могилёв Дмитрий
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
|24.11.2016
|«Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в холдинге «Продимекс» 1
Могилёв Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гэндальф - Gendalf 86 1
|1С 8275 1
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