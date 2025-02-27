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Индексная книга (каталог) CNews*
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Могилёв Дмитрий



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
24.11.2016 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в холдинге «Продимекс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Могилёв Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Гэндальф - Gendalf 86 1
8275 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1192 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Оцифровка - Digitization 4584 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 1
Гэндальф - Скан-Архив 41 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Россия - ЦФО - Курская область 654 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1241 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 874 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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