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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михейчикова Марина



27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
05.04.2024 МТС обеспечила цифровой инфраструктурой предприятие ГК «Благо» в Воронежской области 1
10.08.2023 Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Михейчикова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1801 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1317 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Красилов Дмитрий 16 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Верхнехавский район - Верхняя Хава 8 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 378 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169791.
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