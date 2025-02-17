Доставка морем Дейлсфорд Мёрчант Агрохолдинг
Екатерина Валиулова, Директор по организационному развитию, Доставка Морем "Создание корпоративной культуры: ключевые принципы и практики" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024
Доставка морем и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Сельдемиров Александр 44 16
|Тугалева Наталья 16 16
|Челидзе Джимшер 30 16
|Колесов Александр 58 15
|Рустамов Рустам 416 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Легостаева Светлана 84 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Семенов Александр 146 15
|Спирин Антон 61 15
|Шадаев Максут 1015 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 104 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Гуренков Михаил 30 15
|Ульянычев Матвей 36 15
|Сивцев Илья 140 15
|Конева Татьяна 19 15
|Тятюшев Максим 99 15
|Московкина Нина 16 15
|Леонов Алексей 79 15
|Демидов Сергей 127 15
|Попушой Александр 15 15
|Старостин Георгий 23 15
|Мельникова Алиса 91 15
|Кудашев Михаил 26 15
|Будник Иван 19 15
|Ульянов Николай 112 15
|Григоренко Вадим 40 15
|Замаруев Владимир 40 15
|Киселев Сергей 61 15
|Кусеров Олег 18 15
|Карпов Роман 62 15
|фон Розен Александр 32 15
|Натрусов Артем 284 15
|Кисленко Михаил 15 15
|Сотин Денис 205 15
|Сергеев Сергей 138 15
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