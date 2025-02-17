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Индексная книга (каталог) CNews*
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Доставка морем Дейлсфорд Мёрчант Агрохолдинг

Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг

 

Екатерина Валиулова, Директор по организационному развитию, Доставка Морем "Создание корпоративной культуры: ключевые принципы и практики"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024


17.02.2025 «Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 3
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
20.07.2023 Разработана цифровая платформа «Агростраховка.рф» для фермеров 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Доставка морем и организации, системы, технологии, персоны:

8259 17
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 16
Ред Софт - Red Soft 719 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 15
Корус Консалтинг ГК 1223 15
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Telegram Group 2015 1
Microsoft Corporation 24662 1
Google LLC 11821 1
Ростелеком 9739 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Oracle Corporation 6705 1
Слайдер Презентации 10 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Salesforce.com 427 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Legrand 77 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Promt - Промт 293 1
Canva 16 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
Системы и Технологии ГК 99 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 158 1
Диджитал Улей - Digital Hive 5 1
ССТ - Специальные системы и технологии 8 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2381 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 352 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 36 15
Восток-Сервис ГК 52 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 15
Лента - Сеть розничной торговли 2090 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 15
Силовые машины 111 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
Газпром бурение 30 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 15
Агроэко ГК 22 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2119 5
РСХБ Страхование жизни 12 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1354 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 1
Совкомбанк ПАО 258 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 15
Федеральное казначейство России 1783 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 16
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Скрининг 153 16
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1763 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4181 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1627 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 883 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 325 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1318 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5296 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1195 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6825 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4165 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 260 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 823 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1704 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3090 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 15
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 632 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Linux OS 10010 1
Microsoft Windows 15717 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 760 1
Microsoft Office 3747 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2284 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
Red Lab - Timetta 11 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
СалютДевайсы - GigaChat 196 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2045 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 447 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 3 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 4 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
Think Cell 6 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор 2 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
Сельдемиров Александр 44 16
Тугалева Наталья 16 16
Челидзе Джимшер 30 16
Колесов Александр 58 15
Рустамов Рустам 416 15
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Легостаева Светлана 84 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 146 15
Спирин Антон 61 15
Шадаев Максут 1015 15
Рыжков Станислав 15 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 104 15
Сухорукова Алена 16 15
Гуренков Михаил 30 15
Ульянычев Матвей 36 15
Сивцев Илья 140 15
Конева Татьяна 19 15
Тятюшев Максим 99 15
Московкина Нина 16 15
Леонов Алексей 79 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 15 15
Старостин Георгий 23 15
Мельникова Алиса 91 15
Кудашев Михаил 26 15
Будник Иван 19 15
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Григоренко Вадим 40 15
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фон Розен Александр 32 15
Натрусов Артем 284 15
Кисленко Михаил 15 15
Сотин Денис 205 15
Сергеев Сергей 138 15
Россия - РФ - Российская федерация 145163 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Европа 21802 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 18
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 723 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5855 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5675 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1083 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 312 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1592 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 256 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1373 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 108 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 15
CNews FORUM Кейсы 225 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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