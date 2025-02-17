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«Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз

За 2024 г. холдинг-экспортер «Доставка Морем» увеличил долю закупок через цифровые каналы в 4,8 раза. Объем в натуральном выражении составил более 450 тыс. тонн. Количество такого типа сделок у экспортера превысило 30% от общего показателя. Использование инструмента позволило более активно работать с мелким и средним бизнесом, расширить географию и повысить прозрачность сделок.

Более 85% продукции, прошедшей через электронные каналы закупки, – пшеница. Также среди ассортимента – ячмень, кукуруза, жмыхи соевый и подсолнечный. Холдинг-экспортер «Доставка Морем» планирует расширять этот перечень.

Основными каналами цифровых закупок для холдинга-экспортера «Доставка Морем» в 2024 г. стали НТБ (Национальная товарная биржа) и агромаркетплейс «Цена зерна». При этом самый выдающийся показатель у площадки электронной торговли. Объемы закупок через платформу «Цена Зерна» выросли более чем в пять раз и составили 400 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Почти половина или 48% сделок через маркетплейс прошли полностью в электронном виде.

«Ландшафт B2B-продаж агропродукции значительно изменился за последние пять лет. Производитель, трейдер или конечный потребитель — все хотят быстрее адаптироваться к изменениям спроса, предложения и цены. Поэтому холдинг-экспортер развивает ряд цифровых сервисов и каналов, формируя единую модель, которая помогает снизить зависимость агропроизводителей от посредников, оптимизировать логистику и отслеживать сделку на каждом из ее этапов», — сказал Павел Конев, директор по ИТ и инновациям холдинга-экспортера «Доставка Морем».

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Безопасность

Онлайн-прослеживаемость товаров и денежных потоков — от склада поставщика до отгрузки в порту — составляет 87%.

«Сочетание сервисной модели, информационных технологий и умных финансов в холдинге-экспортере дает дополнительный импульс к развитию как количественных, так и качественных экономических показателей бизнеса, влияя, в том числе на общую устойчивость экспортного рынка агропродукции России», — сказала Наталья Тугалева, генеральный директор холдинга-экспортера «Доставка Морем».

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