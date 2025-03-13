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Карат МЗПС Московский завод плавленых сыров

Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров

13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 3
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Карат МЗПС и организации, системы, технологии, персоны:

8313 15
Ред Софт - Red Soft 739 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 15
Корус Консалтинг ГК 1230 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 15
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 218 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 15
Лента - Сеть розничной торговли 2098 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
Восток-Сервис ГК 53 15
Агроэко ГК 23 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 15
Газпром бурение 30 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 13
Почта России ПАО 2125 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1377 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 15
Федеральное казначейство России 1791 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 468 1
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Маркировка - Marking 1081 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 15
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