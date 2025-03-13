Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170633
ИКТ 13284
Организации 10427
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25247
Персоны 73074
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Кусеров Олег


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 2
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
29.09.2023 R-Vision объявила о выпуске новых технологий R-Vision VM и R-Vision SIEM 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Кусеров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

БИС - ITQuick - Айтиквик 48 16
Ред Софт - Red Soft 739 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 15
Корус Консалтинг ГК 1230 15
8313 15
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
R-Vision - Р-Вижн 161 1
Oracle Corporation 6725 1
Telegram Group 2055 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 49 1
SAP SE 5296 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Yahoo! 3699 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Flant - Флант 101 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 15
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Восток-Сервис ГК 53 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 15
Лента - Сеть розничной торговли 2098 15
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 15
Силовые машины 111 15
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 13
Почта России ПАО 2125 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 2
Абсолют Банк 234 1
Благосостояние НПФ 51 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1377 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Федеральное казначейство России 1791 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 2
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28067 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4195 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2884 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31128 16
Скрининг 155 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1338 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1664 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1789 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1650 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4440 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 889 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2039 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 331 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1225 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24674 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3105 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5122 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1956 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12773 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 637 1
Социальная инженерия - Вишинг - Vishing - Voice phishing - Голосовой фишинг 21 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 401 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6245 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2262 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 248 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 518 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 924 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 15
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 15
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 2
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
R-Vision SIEM 17 1
R-Vision VM 13 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 333 1
Linux OS 10067 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 165 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
NVision Барьер 661 1
C/C++ - Язык программирования 768 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3257 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 152 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Сельдемиров Александр 44 16
Колесов Александр 58 15
Рустамов Рустам 419 15
Евдокимов Игорь 50 15
Легостаева Светлана 89 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Семенов Александр 150 15
Спирин Антон 64 15
Шадаев Максут 1019 15
Рыжков Станислав 15 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 106 15
Сухорукова Алена 16 15
Гуренков Михаил 30 15
Ульянычев Матвей 36 15
Сивцев Илья 141 15
Конева Татьяна 19 15
Тятюшев Максим 101 15
Московкина Нина 16 15
Леонов Алексей 79 15
Тугалева Наталья 16 15
Челидзе Джимшер 31 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 16 15
Старостин Георгий 24 15
Мельникова Алиса 92 15
Кудашев Михаил 29 15
Будник Иван 19 15
Ульянов Николай 112 15
Григоренко Вадим 41 15
Замаруев Владимир 41 15
Киселев Сергей 63 15
Натрусов Артем 284 15
Сотин Денис 205 15
Сергеев Сергей 138 15
Федоров Алексей 120 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Россия - РФ - Российская федерация 146118 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 761 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1667 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 902 1
Энергетика - Energy - Energetically 5148 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3189 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4406 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2874 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 805 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 256 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 734 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 379 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 15
CNews FORUM Кейсы 226 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 15
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще