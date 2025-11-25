Получите все материалы CNews по ключевому слову
F6 F.A.C.C.T. TI&A F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution
Group-IB Threat Intelligence – это система исследования и атрибуции кибератак, содержащая структурированные данные о тактиках, инструментах и активности злоумышленников с возможностью персонализации под конкретную отрасль или компанию. Group-IB TI позволяет выстроить проактивную систему ИБ, ориентированную на защиту активов компании с низким количеством ложных инцидентов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1046 4
|Волков Дмитрий 66 9
|Крылов Павел 23 5
|Миркасымов Рустам 7 4
|Баулин Валерий 52 4
|Деров Олег 3 3
|Фесенко Станислав 4 3
|Сачков Илья 125 3
|Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
|Окороков Виктор 2 2
|Скулкин Олег 57 2
|Fxmsp 6 2
|Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 2
|Кислицин Никита 14 2
|Калинин Александр 175 2
|Бусаргин Андрей 26 2
|Каргалев Ярослав 22 2
|Тихонова Анастасия 5 2
|Лифшиц Михаил 5 1
|Кусеров Олег 22 1
|Писарев Иван 1 1
|Антоненко Виталий 2 1
|Амиров Руслан 4 1
|Купин Дмитрий 1 1
|Городилова Дарья 4 1
|Сеничев Николай 1 1
|Гогуа Шалва 6 1
|Коробов Евгений 31 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Матвеева Веста 2 1
|Юсуфов Руслан 3 1
|Игнатов Сергей 71 1
|Кузеванов Дмитрий 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404554, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 186442.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.