Group-IB Threat Intelligence – это система исследования и атрибуции кибератак, содержащая структурированные данные о тактиках, инструментах и активности злоумышленников с возможностью персонализации под конкретную отрасль или компанию. Group-IB TI позволяет выстроить проактивную систему ИБ, ориентированную на защиту активов компании с низким количеством ложных инцидентов.