F6 F.A.C.C.T. TI&A F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution


Group-IB Threat Intelligence – это система исследования и атрибуции кибератак, содержащая структурированные данные о тактиках, инструментах и активности злоумышленников с возможностью персонализации под конкретную отрасль или компанию. Group-IB TI позволяет выстроить проактивную систему ИБ, ориентированную на защиту активов компании с низким количеством ложных инцидентов. 

СОБЫТИЯ

25.11.2025 Неугомонный VasyGrek: F6 изучила атаки злоумышленника в августе-ноябре 2025 года 1
29.10.2025 Детали доставки: исследование новой версии Android-трояна DeliveryRAT 1
29.10.2025 OCS расширяет ИБ-направление флагманскими решениями F6 1
14.10.2025 Сдали карты: число скомпрометированных карт белорусских банков за год увеличилось на 53% 1
24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС 1
23.09.2025 Bearlyfy: эволюция новой группировки вымогателей и ее связь с PhantomCore 1
01.09.2025 Папа не смог: эксперты F6 исследовали вредоносные рассылки с новым Phantom Stealer 1
31.07.2025 F6 вскрыла Pay2Key: новая программа-вымогатель атакует российские компании 1
22.07.2025 Операция «Ликвидация»: аналитики F6 помогли заблокировать инфраструктуру киберпреступной группы NyashTeam 1
17.07.2025 F6 запустила сервис полного цикла SOC MDR для предупреждения и устранения киберинцидентов 1
24.06.2025 Теперь и для Linux: продвинутая «песочница» F6 Malware Detonation Platform поддерживает российские ОС 1
27.05.2025 Эксперты F6 проанализировали криминальные сделки в теневом интернете 1
27.05.2025 От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом 1
03.04.2025 Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 1
03.03.2025 Серверы ITpod успешно прошли тест на совместимость с решением F6 Managed XDR 1
27.02.2025 Шантаж как сервис: F6 обнаружила новую схему атаки на компании, допустившие утечку данных 1
27.02.2025 Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга 1
19.02.2025 F6 назвала главные киберугрозы 2025 г. — подробный анализ хакерских групп, атакующих Россию и СНГ 1
23.07.2024 F.A.С.С.T.: в 2024 году в публичном доступе оказалось 150 баз российских компаний 1
20.06.2024 F.A.C.C.T. обнаружила более 1000 ресурсов, заражавших пользователей шпионами и стилерами под видом установки взломанного софта 1
26.03.2024 Эксперты F.A.C.C.T. обнаружили атаки новой группы кибершпионов 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года 1
12.09.2023 Без вредоносных рассылок: «Азбука вкуса» импортозаместила ИБ-решение 1
13.02.2023 Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team 1
02.02.2023 Group-IB: злоумышленники выложили 1,4 млрд строк из утекших баз российских компаний в 2022 году 1
17.01.2023 Опасная эволюция: Group-IB предупредила о главных киберугрозах 2023 года 1
07.09.2022 Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний 1
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний 2
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты 5
18.11.2021 Group-IB обнаружила атаки хакеров Redcurl на ритейл 3
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 4
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution 4
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
13.04.2021 Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft 1

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 796 52
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 8
Telegram Group 2558 6
ТА505 - хакерская группировка 4 3
OldGremlin - Хакерская группировка 12 3
PayPal 661 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 79 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
Google LLC 12245 3
RedCurl - Хакерская группировка 7 3
Yandex - Яндекс 8417 3
Microsoft Corporation 25231 3
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 6 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9189 2
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
Yahoo! 3707 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 287 2
UltraRank - Хакерская группировка 1 1
TA505 - Хакерские группировки 7 1
Бифит - Bifit 84 1
Okta 18 1
TaskMasters - Хакерская группировка 5 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Spamhaus 39 1
Revolut 13 1
NGN International 2 1
pCloud AG 8 1
Winnti Group - Хакерская группировка 15 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
Darkside - Хакерская группировка 27 1
Proxima 47 1
CloudEyE 8 1
SentinelLabs 11 1
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Conti - Хакерская группировка 40 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Кредо-С 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Bank of America - Банк Америки 268 2
British Airways - British Midland International 127 2
FILA 3 2
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Силовые машины 142 1
Colonial Pipeline 34 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
УТЗ - Ротек АО 3 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 6 1
Campari - Кампари Рус 1 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Walmart - Wal-Mart Stores 389 1
eBay Inc 1631 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 173 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1635 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Capital One 19 1
МТЗ Трансмаш 23 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Абсолют Банк 240 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 201 1
Microsoft - LinkedIn 682 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5770 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3243 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 3
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5222 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3108 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Правительство Румынии 8 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 33 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3452 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 598 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5226 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4877 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 236 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1046 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31643 50
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13615 37
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 798 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 30
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3271 23
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5899 20
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 943 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1752 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31919 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3151 17
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2611 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2330 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7609 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9765 12
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2348 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13312 11
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 863 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7015 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12979 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5378 8
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 994 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4665 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2693 7
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 690 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4342 6
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 754 6
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 309 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7738 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12353 6
JavaScript-сниффер - JS-сниффер - Вредоносный JavaScript-код 17 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1720 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1485 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14855 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25530 5
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 162 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4449 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4683 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3101 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4270 5
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5172 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 926 7
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 5
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 5
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 120 4
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 40 3
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 25 3
Google VirusTotal 102 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Google Android 14660 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 867 2
Microsoft Office 3945 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1321 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2350 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 61 2
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
Poloniex - криптовалютная биржа 8 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
F6 - F.A.C.C.T. NGN SOC - центр реагирования на киберугрозы 3 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 39 1
Pentest Tools Framework - Pentest Framework Server 1 1
Magento CMS - eCommerce-платформа 5 1
United Internet - GMX Mail - Global Message eXchange 3 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
F6 - F.A.C.C.T. Business Email Protection 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2881 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7354 1
Google Dragonfly 32 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1206 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
Microsoft Office 365 981 1
Волков Дмитрий 66 9
Крылов Павел 23 5
Миркасымов Рустам 7 4
Баулин Валерий 52 4
Деров Олег 3 3
Фесенко Станислав 4 3
Сачков Илья 125 3
Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
Окороков Виктор 2 2
Скулкин Олег 57 2
Fxmsp 6 2
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 2
Кислицин Никита 14 2
Калинин Александр 175 2
Бусаргин Андрей 26 2
Каргалев Ярослав 22 2
Тихонова Анастасия 5 2
Лифшиц Михаил 5 1
Кусеров Олег 22 1
Писарев Иван 1 1
Антоненко Виталий 2 1
Амиров Руслан 4 1
Купин Дмитрий 1 1
Городилова Дарья 4 1
Сеничев Николай 1 1
Гогуа Шалва 6 1
Коробов Евгений 31 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Лупанин Сергей 8 1
Павлунин Станислав 14 1
Матвеева Веста 2 1
Юсуфов Руслан 3 1
Игнатов Сергей 71 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53431 18
Европа 24627 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14481 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13564 11
Сингапур - Республика 1906 9
Германия - Федеративная Республика 12933 6
Индия - Bharat 5689 6
Украина 7788 6
Ближний Восток 3030 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1812 5
Нидерланды 3630 5
Африка - Африканский регион 3569 4
Италия - Итальянская Республика 4428 4
Франция - Французская Республика 7974 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 4
Азия - Азиатский регион 5743 4
Беларусь - Белоруссия 6020 4
Нидерланды - Амстердам 618 4
Канада 4984 3
Норвегия - Королевство 1831 3
Польша - Республика 2000 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1352 3
Америка Латинская 1880 3
Болгария - Республика 785 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 346 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 571 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 3
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 77 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4090 2
Венгрия 849 2
Казахстан - Республика 5788 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1148 2
Япония 13542 2
Армения - Республика 2368 2
Америка - Американский регион 2188 2
Америка Южная 868 2
Китай - Тайвань 4134 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51209 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 14
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3700 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11424 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10724 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6089 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31830 7
Энергетика - Energy - Energetically 5518 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5308 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25929 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 846 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6954 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6927 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8233 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3099 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 895 5
Английский язык 6870 4
Паспорт - Паспортные данные 2727 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1287 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3027 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7342 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1068 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4937 4
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 232 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17383 3
Аренда 2580 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1627 3
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 3
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6660 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11746 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3655 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5384 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10260 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1702 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8107 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11404 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Gartner - Гартнер 3604 4
KuppingerCole Analysts AG 8 3
IDC - International Data Corporation 4943 3
Forrester Research 828 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3746 2
RiskIQ 9 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Consulting 26 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 981 2
Голос.Дети - телевизионное шоу 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
ЦИПР - CIPR Digital Awards 1 1
Intel Developer Forum - IDF 278 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
