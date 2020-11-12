Group-IB открыла европейскую штаб-квартиру

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, официально объявила об открытии европейской штаб-квартиры в Амстердаме. Появление офиса Group-IB на карте Европы стало итогом многолетней работы в регионе по расследованию киберпреступлений, реагированию на инциденты информационной безопасности и проактивному поиску угроз.

Европейская штаб-квартира Group-IB находится по адресу Prinsengracht 919 (1017 KD Amsterdam). Выбор локации для европейского форпоста Group-IB закономерен: Нидерланды — один из ключевых игроков в мире кибербезопасности. В стране располагаются головной офис Европола, кластер безопасности The Hague Security Delta, Агентство по кибербезопасности НАТО и Европейский информационный центр кибербезопасности.

Открывая двери штаб-квартиры в Евросоюзе, Group-IB стремится расширить инфраструктуру для глобального поиска угроз, вывести продуктовую линейку на новые рынки и укрепить региональную поддержку клиентов компании, среди которых уже на данный момент — крупнейшие банки и другие организации Нидерландов. Не менее важным фокусом работы европейской команды является сотрудничество с местными правоохранительными органами для противодействия киберпреступности в Евросоюзе.

В соответствии с глобальной стратегией развития распределенной международной сети автономных центров кибербезопасности, команда Group-IB в Амстердаме агрегирует ключевые экспертизы компании. Здесь представлены такие направления как расследование киберпреступлений, компьютерная криминалистика, реагирование на инциденты, аудит информационной безопасности, защита от цифровых рисков. В новой штаб-квартире уже работают аналитики Threat Intelligence, которые исследуют кибергугрозы, релевантные для региона, отслеживают активность как прогосударственных (APT, Advanced Persistent Threat – англ. развитая целевая угроза), так и финансово мотивированных групп, атакующих государственные и бизнес-цели по всему миру.

Согласно отчету Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020, ландшафт киберугроз в Европе в целом разнообразен: Евросоюз атакуют как минимум 16 APT-группировок, многочисленные операторы вирусов-шифровальщики и интернет-мошенники. Также в Нидерландах были обнаружены жертвы банковских троянов, в том числе печально известных Dridex, Qbot и Trickbot.

«Банки в Нидерландах и европейские финансовые организации одними из первых стали клиентами нашей системы Group-IB Threat Intelligence, что говорит о высоком уровне зрелости рынка, — сказал генеральный директор и основатель Group-IB Илья Сачков. — Наша команда уже сегодня работает в большинстве стран Европы, защищая клиентов во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании. Мы последовательно реализуем стратегию закрепления нашего присутствия на европейском рынке, имея все необходимые компетенции, чтобы масштабировать интеграцию наших продуктов и продолжать помогать европейским компаниям в борьбе с киберпреступностью. К слову, еще до официального сообщения об открытии офиса в Амстердаме мы получили несколько предложений о сотрудничестве от потенциальных европейских партнеров. Благодарим за теплый прием!».

Задача команды Group-IB в Амстердаме не только в развитии экспертизы и обогащении новыми данными продуктов компании, но и в активном привлечении локальных талантов. В частности, сейчас в европейскую штаб-квартиру активно нанимают экспертов по Threat Intelligence. Еще один важный вектор – развитие тесного сотрудничества с европейскими университетами, в рамках которого Group-IB даст молодым специалистом возможность попробовать свои силы на передовой киберборьбы, став интерном или пройдя стажировку в компании, которая 17 лет борется с киберпреступностью по всему миру. К слову, Group-IB уже организовывала мероприятия по обучению в Нидерландах и вела тренинги для служб безопасности банков и местных правоохранительных органов, включая сотрудников Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (EC3).

В Group-IB считают, что сотрудничество с университетами в регионе послужит толчком для создания профессий будущего. В свою очередь, это поможет ликвидировать разрыв между устоявшимися образовательными программами и постоянно растущими потребностями рынка кибербезопасности. «Вместо того, чтобы объединять людей одной профессии, Group-IB объединяет людей с похожим мировоззрением, — сказал Сергей Лупанин, операционный директор европейской штаб-квартиры Group-IB. — Нетерпимость к киберпреступности лежит в основе философии нашей компании. Именно поэтому мы пользуемся каждой возможностью найти людей с таким же уровнем социальной ответственности и прилагаем все усилия, чтобы передать им наши знания. В Европе мы видим много возможностей для формирования сильной международной команды, которая будет содействовать реализации нашей глобальной миссии —сделать мир безопаснее».

Вместе с тем, Group-IB планирует помогать на безвозмездной основе социально значимым учреждениям в регионе, в частности больницам, благотворительным организациям и образовательным организациям для повышения уровня их безопасности.