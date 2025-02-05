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Winnti Хакерская группировка



05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
07.05.2024 Кибершпионы Winnti используют вредонос, прячущий другие шпионские инструменты от антивирусов 1
27.09.2022 Новая версия PT Sandbox ловит атаки на Astra Linux и обнаруживает буткиты 1
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 1
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
08.04.2020 Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать 1
04.02.2020 Eset: хакерская группировка Winnti Group атаковала университеты Гонконга 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
15.03.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост интереса китайскоговорящих хакеров к здравоохранению 1
18.09.2013 Раскрыта самая яркая и профессиональная хакерская группировка последних лет 1
11.04.2013 Раскрыта кибергруппировка, атакующая онлайн-игры по всему миру 1
11.04.2013 Группа китайских хакеров уже несколько лет наживается на игровых компаниях 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Winnti и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
Информзащита 762 1
Red Hat 1306 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT10 - Хакерская группировка 5 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Adobe Systems 1550 1
Google LLC 11799 1
ESET - ESET Software 1134 1
Winnti Group - Хакерская группировка 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1899 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 6 1
Tonto team - Хакерская группировка 5 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 7
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 5
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Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 251 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 149 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 1
FastCash - метод хищения 4 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 286 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 115 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2548 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 5
Microsoft Windows 15692 3
Linux OS 9983 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 129 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Google Dragonfly 30 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 863 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 36 1
F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Impacket 4 1
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 1
Positive Technologies - PT Sandbox 73 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
FreePik 1007 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
C/C++ - Язык программирования 757 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 2
Энергетика - Energy - Energetically 5096 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5375 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16337 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1443 1
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 707 1
Forbes - Форбс 823 1
ZDnet 660 1
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