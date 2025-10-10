Разделы

Impacket


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Инструмент для противодействия кибератакам стали использовать в самих атаках 1
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет 1
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 1
06.12.2018 «Касперский» обнаружил принципиально новый тип атак на банки 1
05.12.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Impacket и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1558 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5201 2
Winnti Group - Хакерская группировка 15 1
APT41 - Double Dragon - Winnti - Хакерская группировка 8 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 11 1
Информзащита 837 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1196 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13437 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3237 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14879 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8067 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2250 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 495 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6588 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 748 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6639 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 255 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5257 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31532 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 846 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2247 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1293 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 132 1
Shellcode - Шелл-код - двоичный исполняемый код запуска оболочки - программа обладающая низкоуровневым доступом к операционной системе 17 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2282 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 385 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 262 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 951 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 226 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 88 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2582 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6887 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8045 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7682 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 733 1
Оцифровка - Digitization 4852 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 902 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 455 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5050 2
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 23 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 205 2
Microsoft Windows PowerShell 214 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 230 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 166 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 69 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 82 1
Microsoft Windows 16187 1
Зайцев Михаил 300 1
Галушкин Олег 182 1
Голованов Сергей 67 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17948 2
Европа Восточная 3119 2
Россия - РФ - Российская федерация 154404 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1168 1
Европа 24556 1
Китай - Тайвань 4109 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11593 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3659 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1078 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 876 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8856 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7201 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5218 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 949 1
