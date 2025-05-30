Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175734
ИКТ 13671
Организации 10664
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25640
Персоны 75455
География 2851
Статьи 1519
Пресса 1221
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

CA Certification authority Удостоверяющие центры Цифровые сертификаты

CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Хакеры раскинули широкий невод из поддельных сайтов, чтобы ловить пользователей криптовалют 1
25.09.2024 Как проверить безопасность почтовых сервисов: изучаем несколько критериев 1
02.02.2024 США дали 40 лет тюрьмы программисту за разоблачение ЦРУ, взламывавшего ПК и мобильники по всему миру 1
15.12.2023 Перестройка ИТ-инфраструктуры: какие проблемы возникают и как с ними справиться 1
27.10.2022 Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить 2
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 1
13.08.2021 Власти придумали способы поддержки онлайн-образования 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
04.02.2021 Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами 1
29.12.2020 Более тысячи югорчан завершили обучение по программе персональных цифровых сертификатов 1
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
02.11.2020 Сбер представил обучающие курсы для ГИС «Персональные цифровые сертификаты» 1
09.07.2020 Parallels добавила управление iPhone и iPad в Mac Management 8.5 1
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
07.10.2019 CNews перешел на защищенный протокол HTTPS 1
22.07.2019 Власти потратят 2,9 миллиарда на обучение россиян цифровой экономике 1
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов 1
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов 1
21.05.2019 Eset зафиксировала новую атаку группировки Blacktech 1
25.03.2019 «Касперский»: проблема в ПО Asus угрожает миллиону пользователей его ПК 1
14.03.2019 Пилотные регионы для системы образовательных цифровых сертификатов определят в апреле 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета 1
15.03.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост интереса китайскоговорящих хакеров к здравоохранению 1
10.11.2017 ЦРУ маскирует свой вредоносный софт под ПО «Касперского» 1
13.03.2017 92% госсайтов США медленны и небезопасны 1
27.10.2016 Пакистан и Китай нещадно бьют по правительственным ИТ-системам Индии 1
29.04.2016 77% проверенных SSL VPN-серверов применяют небезопасный протокол SSLv3 1
06.11.2015 Обновление iOS сломало функцию доступа в iPhone 1
17.06.2015 «Сервионика» и «Пауэр Секьюрити» предложат решения в области криптобезопасности 1
18.02.2014 Новый троян крадет пароли популярных приложений и открывает доступ к ПК злоумышленникам 1
22.08.2013 КУБ: новый взгляд на управление доступом 1
25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken 1
30.05.2012 «Аладдин Р.Д.» выпустил русифицированную версию SafeNet Network Logon 1
01.08.2011 Entrust предлагает единую платформу мобильной безопасности для Apple, RIM, Windows Phone и Android 1
11.01.2011 Введение «интернет-паспортов» в США – вопрос месяцев 1
06.12.2010 Исследование: больше всего вирусов распространяют США 1
17.06.2009 Aladdin выпустил eToken Network Logon для Windows 1
27.11.2008 Виртуальный офис Cisco «закрыт» на ключ eToken 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

CA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24850 10
Verisign 357 8
Apple Inc 12276 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5035 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 4
Yandex - Яндекс 7730 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1497 3
Intel Corporation 12311 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
ESET - ESET Software 1137 3
Google LLC 11954 3
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 74 3
Aladdin Software Security R.D. 116 3
Dell EMC 5052 2
Cisco Systems 5156 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13238 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 2
8487 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
ЦФТ Золотая Корона 360 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Электросвязь 268 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 2
Ростелеком 9929 1
Ростех - Автоматика Концерн 1671 1
МегаФон 9289 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Amazon Inc - Amazon.com 3048 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
Lenovo Group 2307 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5701 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Информзащита 790 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
VK - Mail.ru Group 3484 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7593 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 940 2
Почта России ПАО 2161 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1144 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Coursera 56 1
Альфа-Банк 1799 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Barclays 121 1
Верный - торговая сеть 295 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
TD Ameritrade 64 1
Interpay Nederland B.V. 3 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2881 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
Резонанс НПП 373 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 43 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4397 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5065 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12045 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4625 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5570 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 249 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3124 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 2
Судебная власть - Judicial power 2344 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3076 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 179 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 639 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 431 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 29 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 4
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52852 49
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11475 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29052 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68112 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30558 21
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 15
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13015 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26009 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4385 11
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 368 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10129 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3818 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12844 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12988 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12895 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5036 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9427 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14097 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8083 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 934 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10431 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2311 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16211 6
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 397 6
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 993 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24849 6
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 361 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6425 6
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 174 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7010 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16391 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4065 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20685 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7071 5
КСБ - Комплексные системы безопасности 1508 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 5
Microsoft Windows 15905 13
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4705 4
Apple iPhone 6 4863 4
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5446 3
Google Chrome - браузер 1594 3
Apple iPad 3885 3
Google Android 14278 3
Apple iOS 7972 3
Mozilla Firefox - браузер 1897 3
КриптоПро CSP СКЗИ 217 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1097 3
Aladdin Secret Disk 87 3
Microsoft Windows 10 1806 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 2
Apple macOS 2112 2
Microsoft Windows XP 2409 2
Oracle Java - язык программирования 3137 2
Microsoft Outlook 1408 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 441 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
NVision Барьер 676 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 111 2
Microsoft Outlook Express 49 2
ЦФТ Faktura Pay 13 2
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 2
Linux OS 10230 2
ByteDance - TikTok 282 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1002 1
Nuvia Phoenix 142 1
Microsoft Windows 7 1984 1
Подольский Олег 15 4
Сельский Андрей 23 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 2
Жуков Сергей 38 2
Торосов Илья 5 2
Путин Владимир 3242 1
Галушкин Олег 182 1
Ковнир Евгений 75 1
Мишустин Михаил 696 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Зайцев Михаил 283 1
Касперский Евгений 325 1
Ципорин Павел 102 1
Чумаченко Константин 11 1
Ракова Марина 12 1
Гвоздев Дмитрий 135 1
Наместников Юрий 40 1
Добровольский Николай 14 1
Черепанов Антон 7 1
Щепилов Евгений 36 1
Барановский Игорь 10 1
Аймалетдинов Тимур 4 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Сердюк Виктор 44 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Грищенков Алексей 8 1
Храмцовская Наталья 48 1
Ксенин Алекс 311 1
Schmidt Howard - Шмидт Говард 13 1
Глобус Дарья 9 1
Nielsen Rebecca 1 1
Лебедев Кирилл 2 1
Малявина Татьяна 4 1
Груздев Сергей 46 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Суховей Денис 10 1
Mandela Nelson - Мандела Нельсон 10 1
Schulte Joshua - Шульте Джошуа 1 1
Шарашкин Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149053 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52594 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44227 6
Европа 24385 5
Казахстан - Республика 5647 4
Украина 7668 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1586 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3017 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 978 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1255 2
Земля - планета Солнечной системы 10466 2
Азия - Азиатский регион 5616 2
Индия - Bharat 5538 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 2
Россия - СФО - Новосибирск 4436 2
Китай - Тайвань 4046 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 959 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 570 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 1
Южная Корея - Республика 6732 1
Беларусь - Белоруссия 5840 1
Россия - УФО - Свердловская область 1588 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Израиль 2753 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2522 1
Великобритания - Лондон 2390 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 1
Россия - ЦФО - Курская область 665 1
Россия - ПФО - Самарская область 1378 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1952 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 920 1
Саудовская Аравия - Королевство 603 1
Америка Латинская 1839 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52603 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49242 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30165 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4039 9
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 909 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10189 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6427 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 403 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2489 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7939 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6170 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24800 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2945 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9073 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19234 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8749 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1271 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 410 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11132 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16726 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7370 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10174 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 871 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9087 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7096 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2900 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5765 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 984 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11250 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2805 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4243 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5113 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6559 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4772 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5897 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1097 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1114 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14131 2
WikiLeaks 119 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 2
ZDnet 660 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 1
NYT - The New York Times 1064 1
CNews TV 747 1
Vnunet 224 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Washington Post 338 1
The Guardian - Британская газета 370 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
IHT - International Herald Tribune 22 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8213 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 3
IDC - International Data Corporation 4921 1
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 433 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 550 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 620 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 47 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Клик-интенсив 3 1
LinuxWorld 52 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2486 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362609, в очереди разбора - 753990.
Создано именных указателей - 175734.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153