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Все категории 175078
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Аймалетдинов Тимур


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность 1
02.04.2024 Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают 1
16.02.2024 Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций 1
01.03.2019 Россиянам раздадут деньги на обучение ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Аймалетдинов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 217 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Ростелеком 9906 1
МегаФон 9256 1
Yandex - Яндекс 7695 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
8461 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Почта России ПАО 2157 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 863 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 247 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 227 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5291 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 225 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12278 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5919 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2300 1
Аналоговые технологии 2793 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3513 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5328 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21097 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5430 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 283 1
Бочерова Елена 34 1
Путин Владимир 3239 1
Ковнир Евгений 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Европа Восточная 3109 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3702 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 721 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 946 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 401 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2942 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 3
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 374 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
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