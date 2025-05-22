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Франчук Ольга
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность 1
Франчук Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 7 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5464 1
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