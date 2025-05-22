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Франчук Ольга


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 НАФИ: что мотивирует россиян повышать цифровую грамотность 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Франчук Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 273 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5368 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6438 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7511 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5464 1
Аймалетдинов Тимур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 543 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 140 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4055 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 440 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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