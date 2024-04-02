Цена личных данных: россияне рассказали, во сколько оценивают личную информацию и как защищают

Когда мы говорим о личных данных, то имеем в виду не только фото и контакты, но и различные рабочие и учебные документы, пароли и ключи от цифровых активов. Потеряв их, можно остаться и без приятных воспоминаний, и без средств к существованию. Россияне начали это понимать: согласно исследованию ИТ-компании «Киберпротект», проведенному совместно с Аналитическим центром НАФИ, только пятая часть наших соотечественников вовсе не делает резервные копии данных. Однако большинство людей копируют данные редко, а в случае их потери не готовы платить за восстановление. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Резервное копирование — один из наиболее распространенных и надежных способов защиты от потери данных. Согласно исследованию, сегодня 50% россиян делают резервные копии, но делают их редко — это на 3 п.п. больше, чем в прошлом году. Треть респондентов (32%) относятся к информации наиболее трепетно — они регулярно создают бэкапы. И, наконец, 18% людей в 2024 году не занимаются резервным копированием вовсе.

Обеспокоенность защитой данных не зависит от пола — мужчины и женщины ведут себя в этом смысле одинаково. А вот возраст влияет на отношение к бэкапам: среди людей 45+ находится самая большая группа пользователей, которые никогда их не делают — 24%. Объяснением такого отношения может быть то, что более старшие люди хранят все самое главное в аналоговом виде: пароли — в записной книжке, документы — в распечатанном формате и цифровые архивы фотографий и видео для них могут иметь меньшее значение.

Значат ли приведенные выше цифры, что россияне стали высоко ценить свои данные? Чтобы это выяснить респондентам был задан вопрос: «Представьте, что сегодня из-за поломки или кражи вашего личного компьютера или смартфона – все сохраненные там данные (документы, фотографии, контакты и др.) пропали. Сколько денег Вы готовы заплатить, чтобы вернуть, восстановить эти данные?»

Опрос показал, что 31% всех опрошенных согласились бы потратить за возвращение данных сумму до 5000 рублей. Причем женщины (38%) расстались бы с этой суммой скорее, чем мужчины (25%). Возможно, дело в том, что женщины более склонны к ностальгии, поэтому для них важны не только представляющие объективную ценности данные, но и архивные фотографии и видео.

Дороже всех остальных ценят свои цифровые данные молодые люди младше 24 лет. 8% из них готовы потратить на восстановление утерянных файлов и информации больше 100 тысяч рублей, а 7% — сумму от 20 до 50 тыс. Возможно, это связано с активным использованием современных гаджетов молодым поколением — вся их важная информация хранится там. К тому же именно у молодых людей за последние годы в сознании сформировалась привычка платы за контент – понимание финансовой ценности цифровых активов.

Однако все же большинство россиян считают, что если данные утрачены, то придётся это принять как факт: 43% опрошенных заявили, что не будут платить за попытки их «воскресить». Вероятно, они не рассматривают всерьез возможность одномоментной утраты всей ценной информации, важность которой понимаешь лишь после ее потери.

Елена Бочерова, исполнительный директор ИТ-компании «Киберпротект»: «Потерять важные данные не так сложно, как кажется. Пользователи могут сами случайно удалить их, повредить свое устройство, может произойти сбой в системе питания или отказ жесткого диска, который уничтожит всю несохраненную информацию. Файлы могут быть зашифрованы или утеряны и из-за активности вредоносных программ. Восстановление может обойтись очень дорого. В худшей ситуации данные будут потеряны навсегда. Именно поэтому люди, однажды столкнувшиеся с такой проблемой, чаще всего начинают делать бэкапы регулярно, используя наиболее надежный способ резервного копирования, основанный на принципе 3-2-1. То есть, создают не менее 3-х копий одного файла, хранят их минимум на двух устройствах, а также имеют удаленную версию».

Тимур Аймалетдинов, заместитель гендиректора НАФИ и соавтор платформы диагностики цифровых компетенции «Цифровой гражданин»: «Создание резервных копий является одним из элементов системы цифровых компетенций, важным атрибутом цифровой грамотности современного человека. Этой теме сегодня уделяется не так много внимания, хотя риски потери информации из-за «санкционной» турбулентности на рынке цифровых технологий довольно высоки. При этом надо помнить и об обратной стороне создания резервных копий – их конфиденциальном хранении, защите от несанкционированного доступа. Эти знания и навыки также являются важным элементом цифровой грамотности».

Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ 21.03.2024 на базе исследовательской платформы «Тет-О-Твет». Опрошены: 5,744 тыс. чел. (мужчины и женщины старше 14 лет, из всех субъектов России). Для обеспечения репрезентативности результаты опроса взвешены на основе официальных данных Росстат по полу, возрасту, уровню образования, географии проживания. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95%-доверительного интервала.

***

Аналитический центр НАФИ – исследовательская компания широкого профиля, один из лидеров российского рынка. Центр предоставляет полный спектр исследовательских услуг: изучение общественного мнения, маркетинговые исследования, такие как измерение и повышение лояльности клиентов (NPS), изучение потребностей и привычек потребителей (U&A) и другие, рыночный анализ и бизнес-консалтинг. Компания основана в 2006 г. География исследований охватывает российский рынок, большинство стран СНГ и Восточной Европы.