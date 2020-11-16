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Eset раскрыла новую серию атак Lazarus

Безопасность Техническая защита
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украденное программное обеспечение безопасности и цифровые сертификаты.

Распространению вируса Lazarus поспособствовало то, что южнокорейских пользователей интернета часто просят установить дополнительные программы безопасности при посещении правительственных сайтов или веб-сайтов интернет-банкинга, пояснил руководитель расследования Антон Черепанов.

«В Южной Корее распространена программа установки интеграций WIZVERA VeraPort. После установки пользователи получают возможность скачать необходимое ПО для работы определенного веб-сайта. Обычно такая схема используется правительственными и банковскими сайтами Южной Кореи. Для некоторых из этих сайтов обязательно наличие WIZVERA VeraPort», - сказал Черепанов.

Злоумышленники использовали незаконно полученные сертификаты подписи кода для внедрения образцов вредоносного ПО. Причем один из этих сертификатов был выдан фирме, специализирующейся на безопасности - американскому филиалу южнокорейской охранной компании.

«Хакеры замаскировали образцы вредоносного ПО Lazarus под легальные программы. Эти образцы имеют такие же имена файлов, значки и ресурсы, что и законное южнокорейское программное обеспечение», - уточнил Питер Калнаи, участвовавший в расследовании атаки.

Анализ Eset в очередной раз продемонстрировал нестандартный характер используемых методов вторжения, шифрования и настройки сетевой инфраструктуры, ставший «визитной карточкой» хакеров Lazarus.



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