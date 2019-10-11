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«Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость

ПО Софт Техника

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Информационная внедренческая компания» (ИВК), специалист в области проектирования и производства средств вычислительной техники общего и специального назначения, подписали сертификаты совместимости продуктов.

Тестовые испытания, проведенные специалистами компаний в рамках подготовки сертификатов, подтверждают корректность работы СЭД «ИВК бюрократъ» с электронными ключами JaCarta и ЗМНИ JaCarta SF/ГОСТ.

В частности, в защищенной системе электронного документооборота «ИВК бюрократъ» могут использоваться защищенный машинный носитель информации JaCarta SF/ГОСТ, а также USB-токены и смарт-карты JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta-2 PKI/ГОСТ и JaCarta LT.

Корректность работы JaCarta SF/ГОСТ в СЭД «ИВК бюрократъ» была проверена в ОС «Альт 8 СП». Тестирование на совместимость с линейкой электронных ключей JaCarta проводилось также в Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10.

Защищенная система электронного документооборота «ИВК бюрократъ» предназначена для решения задач организации единого защищенного информационного пространства в части электронного документооборота за счет применения единой технологии обработки и хранения документов.

JaCarta SF/ГОСТ – средство контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации, предназначенное для безопасного хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна).

JaCarta – USB-токены, смарт-карты и модули безопасности для промышленной автоматики, M2M и IoT, применяемые для аутентификации, формирования и проверки электронной подписи, шифрования передаваемых данных, а также безопасного хранения объектов и информации пользователя (пароли, цифровые сертификаты и т. д.).

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