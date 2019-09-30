Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Дмитрий Степанов
В сентябре 2019 года CNews успешно провел перевод своих проектов на безопасный протокол HTTPS.

CNews стал безопаснее

Интернет работает на основе протоколов, которые представляют собой набор правил, позволяющих осуществлять соединение и обмен данными между включенными в сеть устройствами. Обычные сайты используют протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста»). Однако данные, передаваемые по незащищенному HTTP, могут перехватываться и подменяться злоумышленниками. Банки, системы денежных переводов и другие интернет-сервисы, уделяющие повышенное внимание безопасности при обмене данными, используют защищенные протоколы передачи данных.

CNews заботится о приватности своих посетителей, поэтому в сентябре 2019 года проекты CNews были переведены на безопасный протокол HTTPS и защищены криптографическим протоколом SSL/TLS, который шифрует всю передаваемую информацию.

Браузеры «Яндекс», Mozilla Firefox и Google Chrome помечают страницы, которые собирают конфиденциальные данные и не используют HTTPS как «Небезопасные». В то же время при работе с защищенными интернет-ресурсами рядом с адресной строкой браузер отображает кнопку идентификации в виде замка, тем самым информируя пользователя о том, что посещаемый сайт является безопасным.

Что такое HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS.

cnews425.jpg
В сентябре 2019 года CNews успешно перевел свои проекты на безопасный протокол HTTPS

HTTPS обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого соединения, в частности от атак типа «человек посередине» (MITM, man-in-the-middle).

Протокол поддерживается всеми современными браузерами. Пользователю не нужно ничего специально настраивать – безопасное соединение автоматически устанавливается, когда это возможно.

Как работает HTTPS

При установке безопасного соединения по HTTPS компьютер, смартфон или другое устройство (клиент) и сервер CNews выбирают общий секретный ключ шифрования, который действует в течение одного сеанса связи. Затем клиент и сервер обмениваются данными, зашифрованными с помощью этого ключа. Ключ невозможно перехватить, а его подбор представляется затруднительным ввиду его длины. Таким образом обеспечивается конфиденциальность передаваемых по каналу связи данных.

Для того, чтобы исключить возможность вмешательства третьих лиц в процесс обмена информацией между клиентом и сервером, используются цифровые сертификаты.

Цифровой сертификат – особый электронный документ, используемый для идентификации сервера, своего рода паспорт интернет-ресурса. Сертификат содержит данные о его владельце, в том числе имя, открытые ключи, а также срок действия сертификата и электронную подпись, сгенерированную с использованием секретного ключа удостоверяющего центра.

Выдачей сертификатов занимаются центры сертификации или удостоверяющие центры (Certification authority, CA) – авторитетные организации, которым доверяют большинство браузеров.

При установлении соединения клиента с сервером первое, что делает сервер – посылает клиенту копию своего сертификата, чтобы клиент идентифицировал его. Данная процедура позволяет гарантировать, что сервер является именно тем, за кого себя выдает, а не, например, злоумышленником, маскирующимся под легитимный ресурс с целью перехвата информации.

В случае, если имя сервера не совпадает с указанным в сертификате, то ПО на стороне клиента (чаще всего браузер), предупреждают пользователя об опасности. Большинство популярных браузеров в такой ситуации предложат пользователю прервать признанное ненадежным соединение, либо продолжить на свой страх и риск.



Другие материалы рубрики

Курьеры Ozon устроили забастовку

Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android

Россияне зарабатывают миллионы долларов в Youtube на «детских» лайфхаках

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии