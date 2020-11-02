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Сбер представил обучающие курсы для ГИС «Персональные цифровые сертификаты»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сберуниверситет» в партнёрстве с компанией «Деловая среда», входящей в экосистему Сбера, «Сберклассом» и благотворительным фондом «Вклад в будущее» запустил четыре программы повышения квалификации в сфере интернет-маркетинга, программирования, машинного обучения и теории искусственного интеллекта.

Программы были представлены в рамках проекта «Персональные цифровые сертификаты» — государственная система стимулирующих выплат для обучения людей навыкам, востребованным в современной экономике, которая является частью национального проекта «Цифровая экономика» и предусматривает оплату образования государством.

Заявки на получение персонального цифрового сертификата по программам Сбера подало свыше 3000 человек из 48 регионов страны, которые смогут бесплатно пройти обучение по одной из программ, разработанных специалистами Сбера: «Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга»; «Основы Python для анализа данных»; «Основы машинного обучения»; «Основы теории искусственного интеллекта».

Обучение по каждой программе продлится один месяц и будет включать от 72 академических часов теоретических и практических занятий в дистанционном, электронном формате. Каждый участник по результатам прохождения программы получит персональный цифровой сертификат — удостоверение государственного образца.

Игорь Баранов, и. о. ректора, проректор по обучениям и исследованиям Сберуниверситета, отметил: «Цифровизация — основной тренд трансформации как в бизнесе, так и в государственном секторе. Пандемия резко ускорила цифровую трансформацию и усилила спрос на навыки работы с данными. СберУниверситет обеспечивает обучение для сотрудников Сбера и тех, кто хотел бы начать работу с цифровыми компаниями. Наш курс "Основы Python для анализа данных" позволит освоить самый востребованный среди работодателей язык программирования, а курс "Основы машинного обучения", предназначенный для уже знакомых с основами Pytnon, — повысить вашу ценность как профессионала в анализе данных».

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка, сказала: «Для Сбера развитие современных форм образования является одним из приоритетов. Главный ресурс цифровой экономики — высококвалифицированные кадры, обладающие актуальными знаниями, навыками XXI века и готовые адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Мы закладываем основы будущего успеха профессионалов, делая образование качественным и доступным для всех. Надеемся, что знания в сфере работы с искусственным интеллектом, полученные участниками этого проекта, в том числе учителями и работниками дополнительного образования, будут применены на практике, а не останутся только теорией».

Алексей Грищенко, заместитель генерального директора «Деловая среда», сказал: «Мы разработали курс для предпринимателей "Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга". Курс стоит 29 900 руб., но сейчас по программе "Персональные цифровые сертификаты" мы проведём его бесплатно для граждан, проживающих в регионах, участвующих в программе. Мы научим анализировать конкурентов и целевую аудиторию, самостоятельно создавать продающие лендинги без дизайнеров и программистов, настраивать поисковую оптимизацию и таргетированную рекламу. Это поможет предпринимателям привлечь больше клиентов и развивать свой бизнес».

Разработанные программы направлены на формирование и развитие компетенций в области искусственного интеллекта, владения инструментарием работы с данными и инструментами визуализации, на изучение основ языка программирования Python, интернет-маркетинга и продвижения в интернете, на освоение платформы для создания сайтов, а также создание и изучение моделей и алгоритмов машинного обучения.

Программа бесплатного повышения квалификации доступна любому гражданину России старше 18 лет, не пенсионного возраста, у которого есть законченное высшее или среднее профессиональное образование, и проживающему на территории одного из регионов, участвующих в программе.

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