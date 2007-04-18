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RSA Security Security Dynamics Secure Dynamics Technologies

RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.04.2007 RSA Security: из США исходит до 55% атак фишеров

аиболее сложных, организованных и инновационных волн преступности, направленной на онлайновый бизнес. Мошенники используют новые инструменты и приспосабливаются как никогда быстро», — утверждает RSA Security в мартовском «Докладе об онлайновом мошенничестве». Сотрудники центра управления по борьбе с мошенничеством, Anti-fraud Command Center (AFCC), отследили атаки более чем на 200 комп
27.03.2007 RSA Security представила сервис защиты от троянцев

а партнерские соглашения с рядом антивирусных компаний. Компании, специализирующиеся на обнаружении и удалении вредоносного кода, предоставят для сервиса технологии и базы сигнатур вредоносного кода. RSA Security также работает с интернет-провайдерами и провайдерами веб-хостинга для закрытия сайтов, распространяющих троянцы и вирусы. В ходе бета-тестирования сервиса были закрыты порядка 170
18.09.2006 RSA Security продалась за $2 млрд

елан 30 июня. Акции RSA после одобрения сделки выросли на NASDAQ на 6 центов, до $27,97, а акции EMC — на 12 центов, до $11,25 на NYSE. EMC за три года потратила на приобретения $7 млрд. За счет RSA Security компания расширит сферу деятельности: к аппаратным системам хранения данных прибавятся софтверные и сервисные предложения в этой области. RSA — 20-летняя компания со штатом в 
18.09.2006 RSA Security продана за $2,1 млрд

Акционеры RSA Security в пятницу большинством голосов одобрили $2,1-миллиардное слияние компании с производителем систем хранения данных, EMC Corp. Поставщик софтверных и аппаратных систем аутентификации
30.06.2006 EMC приобретет RSA Security за $2,1 млрд

EMC, производитель систем сбора и обработки данных, покупает RSA Security, разработчика ПО для шифрования. Сумма сделки составляет $2,1 млрд. EMC выплатит $28 за акцию RSA Security. RSA будет работать как подразделение EMC по информационной безопа
26.02.2006 Check Point и RSA Security: совместный продукт

Компании Check Point Software Technologies и RSA Security объявили о расширенном партнерстве по выпуску платформы для дистанционного доступа, защищенного средствами аутентификации. Компании объединят решения безопасности, чтобы помочь общ
02.09.2003 RSA Security изобрела антитранспондеры

по защите информации разработали технологию блокирования для тех, кто сильно обеспокоен нарушением прав на неприкосновенность личной жизни при использовании меток-транспондеров. Лаборатория компании RSA Security обнародовала планы по развитию технологии, названной “блокирующие метки” (blocker tags), которая по стоимости и размеру подобна RFID-тэгам, однако позволяет препятствовать передаче
07.06.2002 Система ЭЦП от RSA Security интегрирована с российским криптоалгоритмом

. PKI-системы являются одним из наиболее динамичных сегментов рынка информационной безопасности. Как сообщил CNews.ru Владимир Дегтярев, вице-президент компании "Демос", которая представляет интересы RSA Security в России, уже в 2003 году емкость отечественного рынка лицензий ЭЦП составит около 500 тыс. штук. Цену лицензий в RSA Security представители компании назвать отказались. Сто
07.05.2002 RSA Security сделала лицензии на язык SAML бесплатными

Компания RSA Security решила предоставлять лицензии для разработчиков приложений на языке SAML (Securities Assertions Markup Language) бесплатно. В прошлом месяце компания заявила, что два патента на ст
29.04.2002 RSA Security сократила штат на 17%

Компания RSA Security, специализирующаяся на информационной безопасности, сократила свой штат сотрудников на 17%, уволив 200 человек в рамках изменения организационной структуры. Увольнения произошли по
28.01.2002 RSA Security заявила об убытках за четвертый квартал

Несмотря на широко распространенное мнение о том, что террористические акты 11 сентября увеличат спрос на программные продукты для защиты данных, известный разработчик технологий шифрования компания RSA Security заявила в четверг об убытках за четвертый финансовый квартал и весь 2001 год. За четвертый квартал чистый убыток компании составил $10,1 млн., включая операции инвестиционного подр
17.09.2001 Новые дыры в продуктах RSA Security: SSL Toolkit

Лидер в области электронной безопасности, компания RSA Security, опубликовала предупреждение об уязвимости в программном пакете разработки защищенных интернет-приложений на протоколе SSL (Secure Socket Layer). Используя дыру в программе SSL Too
26.03.2001 Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security

Компания Aladdin Knowledge Systems объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
12.02.2001 Aladdin подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security

Компания Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с лидером в области электронной безопасности RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
07.09.2000 RSA Security передала патент на алгоритм RSA в общее пользование

Компания RSA Security Inc. 6 сентября заявила о передаче своего патента на алгоритм шифрования RSA (система шифрования с открытым ключом) в общее пользование. Начиная с 6 сентября, компания больше не об
14.02.2000 Хакеры изменили главную страницу сайта RSA Security

Ранним утром в воскресенье неизвестные взломали сайт компании, занимающейся Интернет-безопасностью - RSA Security (NASDAQ: RSAS). На главную страницу, среди прочих, было помещено сообщение: "RSA Security Inc. взломана. Доверяйте ваши данные нам." Нетронутой осталась ссылка на пресс-рели
17.01.2000 RSA Security планирует разработку технологий для беспроводных сетей

Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, анонсировала планы по поддержке беспроводной связи и намерения разработок новых технологий специально для этого типа сетей. В

17.01.2000 Благодаря новым правилам экспорта криптографических программ из США, RSA Security вышла на мировой рынок

Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, выразила горячую поддержку упрощения правил экспорта технологий кодирования информации, благодаря которым разрешено распростра

Публикаций - 113, упоминаний - 113

RSA Security и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Dell EMC 5180 21
Cisco Systems 5372 14
Yahoo! 3726 14
Check Point Software Technologies 829 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 10
Verisign 362 10
HPE - Juniper Networks 460 10
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 9
Intel Corporation 12811 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
Trend Micro 651 7
Commerce One - CMRC 176 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
AOL Inc - America Online 1883 6
RealNetworks Products and Services 355 6
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Oracle Corporation 7074 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
Forcepoint - Websense 140 5
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HP Inc. 5883 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Lenovo Motorola 3566 4
Adobe Systems 1597 4
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 4
OpenText - Vignette 61 4
Redback Networks 55 3
Sycamore Networks - SCMR 57 3
Baltimore Technologies 38 3
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 3
Broadcom - VMware 2610 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Merrill Lynch 454 10
eBay Inc 1640 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Bank of America - Банк Америки 271 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
NetRadio - Eden Prairie 7 3
Proactivity Group - Проактивити 5 2
Global Partners Securities 42 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 2
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 2
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
American Express - Amex 338 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Expedia Group 136 2
American Airlines 90 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Enron - Enrongate 122 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Charles Schwab 89 2
Expedia - Travelocity 60 2
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 3 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
101Hotels.com 456 1
Agency.com 18 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
MBNA America Bank 7 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 11
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 4
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 8
SAP Ariba 309 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15243 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft Azure 1526 3
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 3
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Apache Hadoop 470 2
Google - Gmail 1021 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Ericsson Network Intelligence 9 2
Microsoft Windows NT 890 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 2
Intel Security McAfee ePO - McAfee ePolicy Orchestrator 23 2
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 2
Много приложений - RuStore - Рустор 628 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 1
Coviello Arthur - Ковьелло Артур - Coviello Art - Ковьелло Арт 8 6
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 4
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 3
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Прокопович Цезарь 2 2
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Gibbons Judy - Гиббонс Джуди 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Беззубцев Олег 7 2
Христов Павел 2 1
Кондрушенко Никита 2 1
Miller Hanry - Миллер Генри 2 1
Moran Dennis - Моран Деннис 9 1
Дегтярев Владимир 1 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Kurtz Paul - Куртц Пол 3 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
Burke Brian - Бурке Брайан 5 1
Weinstein Paul - Вайнштейн Пол 2 1
Танцурина Ирина 2 1
Smith David - Смит Дэвид 40 1
Gantz John - Ганц Джон 15 1
Masotta John - Мэсотта Джон 1 1
Pickard Tim - Пикард Тим 1 1
Sweet Tom - Свит Том 4 1
Yoran Amit - Йоран Амит 11 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 1
Cerrudo Cesar - Серрудо Сезар 4 1
Braunberg Andrew - Браунберг Эндрю 2 1
Payne Christopher - Пайн Кристофер 3 1
Tucci Joe - Туччи Джо 26 1
Ancheta Jeanson James - Анчета Дженсон Джеймс 7 1
Рейман Леонид 1065 1
Касперская Наталья 319 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Новиков Павел 113 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Европа 24964 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
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