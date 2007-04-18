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RSA Security Security Dynamics Secure Dynamics Technologies
СОБЫТИЯ
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|18.04.2007
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RSA Security: из США исходит до 55% атак фишеров
аиболее сложных, организованных и инновационных волн преступности, направленной на онлайновый бизнес. Мошенники используют новые инструменты и приспосабливаются как никогда быстро», — утверждает RSA Security в мартовском «Докладе об онлайновом мошенничестве». Сотрудники центра управления по борьбе с мошенничеством, Anti-fraud Command Center (AFCC), отследили атаки более чем на 200 комп
|27.03.2007
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RSA Security представила сервис защиты от троянцев
а партнерские соглашения с рядом антивирусных компаний. Компании, специализирующиеся на обнаружении и удалении вредоносного кода, предоставят для сервиса технологии и базы сигнатур вредоносного кода. RSA Security также работает с интернет-провайдерами и провайдерами веб-хостинга для закрытия сайтов, распространяющих троянцы и вирусы. В ходе бета-тестирования сервиса были закрыты порядка 170
|18.09.2006
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RSA Security продалась за $2 млрд
елан 30 июня. Акции RSA после одобрения сделки выросли на NASDAQ на 6 центов, до $27,97, а акции EMC — на 12 центов, до $11,25 на NYSE. EMC за три года потратила на приобретения $7 млрд. За счет RSA Security компания расширит сферу деятельности: к аппаратным системам хранения данных прибавятся софтверные и сервисные предложения в этой области. RSA — 20-летняя компания со штатом в
|18.09.2006
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RSA Security продана за $2,1 млрд
Акционеры RSA Security в пятницу большинством голосов одобрили $2,1-миллиардное слияние компании с производителем систем хранения данных, EMC Corp. Поставщик софтверных и аппаратных систем аутентификации
|30.06.2006
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EMC приобретет RSA Security за $2,1 млрд
EMC, производитель систем сбора и обработки данных, покупает RSA Security, разработчика ПО для шифрования. Сумма сделки составляет $2,1 млрд. EMC выплатит $28 за акцию RSA Security. RSA будет работать как подразделение EMC по информационной безопа
|26.02.2006
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Check Point и RSA Security: совместный продукт
Компании Check Point Software Technologies и RSA Security объявили о расширенном партнерстве по выпуску платформы для дистанционного доступа, защищенного средствами аутентификации. Компании объединят решения безопасности, чтобы помочь общ
|02.09.2003
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RSA Security изобрела антитранспондеры
по защите информации разработали технологию блокирования для тех, кто сильно обеспокоен нарушением прав на неприкосновенность личной жизни при использовании меток-транспондеров. Лаборатория компании RSA Security обнародовала планы по развитию технологии, названной “блокирующие метки” (blocker tags), которая по стоимости и размеру подобна RFID-тэгам, однако позволяет препятствовать передаче
|07.06.2002
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Система ЭЦП от RSA Security интегрирована с российским криптоалгоритмом
. PKI-системы являются одним из наиболее динамичных сегментов рынка информационной безопасности. Как сообщил CNews.ru Владимир Дегтярев, вице-президент компании "Демос", которая представляет интересы RSA Security в России, уже в 2003 году емкость отечественного рынка лицензий ЭЦП составит около 500 тыс. штук. Цену лицензий в RSA Security представители компании назвать отказались. Сто
|07.05.2002
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RSA Security сделала лицензии на язык SAML бесплатными
Компания RSA Security решила предоставлять лицензии для разработчиков приложений на языке SAML (Securities Assertions Markup Language) бесплатно. В прошлом месяце компания заявила, что два патента на ст
|29.04.2002
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RSA Security сократила штат на 17%
Компания RSA Security, специализирующаяся на информационной безопасности, сократила свой штат сотрудников на 17%, уволив 200 человек в рамках изменения организационной структуры. Увольнения произошли по
|28.01.2002
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RSA Security заявила об убытках за четвертый квартал
Несмотря на широко распространенное мнение о том, что террористические акты 11 сентября увеличат спрос на программные продукты для защиты данных, известный разработчик технологий шифрования компания RSA Security заявила в четверг об убытках за четвертый финансовый квартал и весь 2001 год. За четвертый квартал чистый убыток компании составил $10,1 млн., включая операции инвестиционного подр
|17.09.2001
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Новые дыры в продуктах RSA Security: SSL Toolkit
Лидер в области электронной безопасности, компания RSA Security, опубликовала предупреждение об уязвимости в программном пакете разработки защищенных интернет-приложений на протоколе SSL (Secure Socket Layer). Используя дыру в программе SSL Too
|26.03.2001
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Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security
Компания Aladdin Knowledge Systems объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
|12.02.2001
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Aladdin подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security
Компания Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с лидером в области электронной безопасности RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
|07.09.2000
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RSA Security передала патент на алгоритм RSA в общее пользование
Компания RSA Security Inc. 6 сентября заявила о передаче своего патента на алгоритм шифрования RSA (система шифрования с открытым ключом) в общее пользование. Начиная с 6 сентября, компания больше не об
|14.02.2000
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Хакеры изменили главную страницу сайта RSA Security
Ранним утром в воскресенье неизвестные взломали сайт компании, занимающейся Интернет-безопасностью - RSA Security (NASDAQ: RSAS). На главную страницу, среди прочих, было помещено сообщение: "RSA Security Inc. взломана. Доверяйте ваши данные нам." Нетронутой осталась ссылка на пресс-рели
|17.01.2000
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RSA Security планирует разработку технологий для беспроводных сетей
Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, анонсировала планы по поддержке беспроводной связи и намерения разработок новых технологий специально для этого типа сетей. В
|17.01.2000
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Благодаря новым правилам экспорта криптографических программ из США, RSA Security вышла на мировой рынок
Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, выразила горячую поддержку упрощения правил экспорта технологий кодирования информации, благодаря которым разрешено распростра
RSA Security и организации, системы, технологии, персоны:
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