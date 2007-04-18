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RSA Security Security Dynamics Secure Dynamics Technologies

RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies


18.04.2007 RSA Security: из США исходит до 55% атак фишеров

аиболее сложных, организованных и инновационных волн преступности, направленной на онлайновый бизнес. Мошенники используют новые инструменты и приспосабливаются как никогда быстро», — утверждает RSA Security в мартовском «Докладе об онлайновом мошенничестве». Сотрудники центра управления по борьбе с мошенничеством, Anti-fraud Command Center (AFCC), отследили атаки более чем на 200 комп
27.03.2007 RSA Security представила сервис защиты от троянцев

а партнерские соглашения с рядом антивирусных компаний. Компании, специализирующиеся на обнаружении и удалении вредоносного кода, предоставят для сервиса технологии и базы сигнатур вредоносного кода. RSA Security также работает с интернет-провайдерами и провайдерами веб-хостинга для закрытия сайтов, распространяющих троянцы и вирусы. В ходе бета-тестирования сервиса были закрыты порядка 170
18.09.2006 RSA Security продалась за $2 млрд

елан 30 июня. Акции RSA после одобрения сделки выросли на NASDAQ на 6 центов, до $27,97, а акции EMC — на 12 центов, до $11,25 на NYSE. EMC за три года потратила на приобретения $7 млрд. За счет RSA Security компания расширит сферу деятельности: к аппаратным системам хранения данных прибавятся софтверные и сервисные предложения в этой области. RSA — 20-летняя компания со штатом в 
18.09.2006 RSA Security продана за $2,1 млрд

Акционеры RSA Security в пятницу большинством голосов одобрили $2,1-миллиардное слияние компании с производителем систем хранения данных, EMC Corp. Поставщик софтверных и аппаратных систем аутентификации
30.06.2006 EMC приобретет RSA Security за $2,1 млрд

EMC, производитель систем сбора и обработки данных, покупает RSA Security, разработчика ПО для шифрования. Сумма сделки составляет $2,1 млрд. EMC выплатит $28 за акцию RSA Security. RSA будет работать как подразделение EMC по информационной безопа
26.02.2006 Check Point и RSA Security: совместный продукт

Компании Check Point Software Technologies и RSA Security объявили о расширенном партнерстве по выпуску платформы для дистанционного доступа, защищенного средствами аутентификации. Компании объединят решения безопасности, чтобы помочь общ
02.09.2003 RSA Security изобрела антитранспондеры

по защите информации разработали технологию блокирования для тех, кто сильно обеспокоен нарушением прав на неприкосновенность личной жизни при использовании меток-транспондеров. Лаборатория компании RSA Security обнародовала планы по развитию технологии, названной “блокирующие метки” (blocker tags), которая по стоимости и размеру подобна RFID-тэгам, однако позволяет препятствовать передаче
07.06.2002 Система ЭЦП от RSA Security интегрирована с российским криптоалгоритмом

. PKI-системы являются одним из наиболее динамичных сегментов рынка информационной безопасности. Как сообщил CNews.ru Владимир Дегтярев, вице-президент компании "Демос", которая представляет интересы RSA Security в России, уже в 2003 году емкость отечественного рынка лицензий ЭЦП составит около 500 тыс. штук. Цену лицензий в RSA Security представители компании назвать отказались. Сто
07.05.2002 RSA Security сделала лицензии на язык SAML бесплатными

Компания RSA Security решила предоставлять лицензии для разработчиков приложений на языке SAML (Securities Assertions Markup Language) бесплатно. В прошлом месяце компания заявила, что два патента на ст
29.04.2002 RSA Security сократила штат на 17%

Компания RSA Security, специализирующаяся на информационной безопасности, сократила свой штат сотрудников на 17%, уволив 200 человек в рамках изменения организационной структуры. Увольнения произошли по
28.01.2002 RSA Security заявила об убытках за четвертый квартал

Несмотря на широко распространенное мнение о том, что террористические акты 11 сентября увеличат спрос на программные продукты для защиты данных, известный разработчик технологий шифрования компания RSA Security заявила в четверг об убытках за четвертый финансовый квартал и весь 2001 год. За четвертый квартал чистый убыток компании составил $10,1 млн., включая операции инвестиционного подр
17.09.2001 Новые дыры в продуктах RSA Security: SSL Toolkit

Лидер в области электронной безопасности, компания RSA Security, опубликовала предупреждение об уязвимости в программном пакете разработки защищенных интернет-приложений на протоколе SSL (Secure Socket Layer). Используя дыру в программе SSL Too
26.03.2001 Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security

Компания Aladdin Knowledge Systems объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
12.02.2001 Aladdin подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security

Компания Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с лидером в области электронной безопасности RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф
07.09.2000 RSA Security передала патент на алгоритм RSA в общее пользование

Компания RSA Security Inc. 6 сентября заявила о передаче своего патента на алгоритм шифрования RSA (система шифрования с открытым ключом) в общее пользование. Начиная с 6 сентября, компания больше не об
14.02.2000 Хакеры изменили главную страницу сайта RSA Security

Ранним утром в воскресенье неизвестные взломали сайт компании, занимающейся Интернет-безопасностью - RSA Security (NASDAQ: RSAS). На главную страницу, среди прочих, было помещено сообщение: "RSA Security Inc. взломана. Доверяйте ваши данные нам." Нетронутой осталась ссылка на пресс-рели
17.01.2000 RSA Security планирует разработку технологий для беспроводных сетей

Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, анонсировала планы по поддержке беспроводной связи и намерения разработок новых технологий специально для этого типа сетей. В

17.01.2000 Благодаря новым правилам экспорта криптографических программ из США, RSA Security вышла на мировой рынок

Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, выразила горячую поддержку упрощения правил экспорта технологий кодирования информации, благодаря которым разрешено распростра

Публикаций - 109, упоминаний - 109

RSA Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 24
Dell EMC 4946 20
Yahoo! 3556 14
Cisco Systems 4914 13
Check Point Software Technologies 723 10
Juniper Networks 413 10
Verisign 348 10
Intel Corporation 11750 9
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 9
Commerce One 175 7
Trend Micro 584 7
RealNetworks Products and Services 305 6
Oracle - Sun Microsystems 2171 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 6
Yahoo! Inktomi 112 6
HP - Hewlett-Packard 3508 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 128 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 98 5
InfoWatch - Инфовотч 930 5
Oracle Corporation 6389 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 204 5
Lenovo Motorola 3506 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 4
Amazon Inc - Amazon.com 2829 4
Akamai Technologies 127 4
AOL Inc 1590 4
HP Inc. 5559 4
OpenText - Vignette 58 4
Adobe Systems 1394 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 4
Forcepoint - Websense 115 4
OpenText - Micro Focus - Novell 869 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1058 3
Verizon - WorldCom 487 3
CA Technologies - Computer Associates 379 3
Red Hat 1259 3
IBM - Micromuse 42 3
AOL - America Online 660 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 239 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 15
Merrill Lynch 1 10
eBay Inc 1571 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 7
Priceline.com - online travel agency 113 4
Bank of America - Банк Америки 222 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 3
Россети Ленэнерго 68 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 416 3
NetRadio - Eden Prairie 7 3
American Airlines 79 2
Expedia - Travelocity 48 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 2
Ticketmaster 40 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 196 2
Charles Schwab 83 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 15 2
Ford Motor 122 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 91 2
American Express - Amex 311 2
Expedia Group 134 2
Enron - Enrongate 0 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1713 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Global Partners Securities 31 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Proactivity Group - Проактивити 2 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
101Hotels.com 3 2
OneMain Financial - Springleaf Financial - CitiFinancial - American General Finance 1 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 16 1
MBNA America Bank 1 1
Amedia TV - Амедиа 6 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 45 1
First Call 239 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 12 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 27 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 7 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 8 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 4 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 133 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 1 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
Президент Российской Федерации 3373 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 56 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 19
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 2 5
ASF - Apache Software Foundation 83 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 19 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 1
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CSA - Cloud Security Alliance 12 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 1
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