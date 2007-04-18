RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies

RSA Security: из США исходит до 55% атак фишеров аиболее сложных, организованных и инновационных волн преступности, направленной на онлайновый бизнес. Мошенники используют новые инструменты и приспосабливаются как никогда быстро», — утверждает RSA Security в мартовском «Докладе об онлайновом мошенничестве». Сотрудники центра управления по борьбе с мошенничеством, Anti-fraud Command Center (AFCC), отследили атаки более чем на 200 комп

RSA Security представила сервис защиты от троянцев а партнерские соглашения с рядом антивирусных компаний. Компании, специализирующиеся на обнаружении и удалении вредоносного кода, предоставят для сервиса технологии и базы сигнатур вредоносного кода. RSA Security также работает с интернет-провайдерами и провайдерами веб-хостинга для закрытия сайтов, распространяющих троянцы и вирусы. В ходе бета-тестирования сервиса были закрыты порядка 170

RSA Security продалась за $2 млрд елан 30 июня. Акции RSA после одобрения сделки выросли на NASDAQ на 6 центов, до $27,97, а акции EMC — на 12 центов, до $11,25 на NYSE. EMC за три года потратила на приобретения $7 млрд. За счет RSA Security компания расширит сферу деятельности: к аппаратным системам хранения данных прибавятся софтверные и сервисные предложения в этой области. RSA — 20-летняя компания со штатом в

RSA Security продана за $2,1 млрд Акционеры RSA Security в пятницу большинством голосов одобрили $2,1-миллиардное слияние компании с производителем систем хранения данных, EMC Corp. Поставщик софтверных и аппаратных систем аутентификации

EMC приобретет RSA Security за $2,1 млрд EMC, производитель систем сбора и обработки данных, покупает RSA Security, разработчика ПО для шифрования. Сумма сделки составляет $2,1 млрд. EMC выплатит $28 за акцию RSA Security. RSA будет работать как подразделение EMC по информационной безопа

Check Point и RSA Security: совместный продукт Компании Check Point Software Technologies и RSA Security объявили о расширенном партнерстве по выпуску платформы для дистанционного доступа, защищенного средствами аутентификации. Компании объединят решения безопасности, чтобы помочь общ

RSA Security изобрела антитранспондеры по защите информации разработали технологию блокирования для тех, кто сильно обеспокоен нарушением прав на неприкосновенность личной жизни при использовании меток-транспондеров. Лаборатория компании RSA Security обнародовала планы по развитию технологии, названной “блокирующие метки” (blocker tags), которая по стоимости и размеру подобна RFID-тэгам, однако позволяет препятствовать передаче

Система ЭЦП от RSA Security интегрирована с российским криптоалгоритмом . PKI-системы являются одним из наиболее динамичных сегментов рынка информационной безопасности. Как сообщил CNews.ru Владимир Дегтярев, вице-президент компании "Демос", которая представляет интересы RSA Security в России, уже в 2003 году емкость отечественного рынка лицензий ЭЦП составит около 500 тыс. штук. Цену лицензий в RSA Security представители компании назвать отказались. Сто

RSA Security сделала лицензии на язык SAML бесплатными Компания RSA Security решила предоставлять лицензии для разработчиков приложений на языке SAML (Securities Assertions Markup Language) бесплатно. В прошлом месяце компания заявила, что два патента на ст

RSA Security сократила штат на 17% Компания RSA Security, специализирующаяся на информационной безопасности, сократила свой штат сотрудников на 17%, уволив 200 человек в рамках изменения организационной структуры. Увольнения произошли по

RSA Security заявила об убытках за четвертый квартал Несмотря на широко распространенное мнение о том, что террористические акты 11 сентября увеличат спрос на программные продукты для защиты данных, известный разработчик технологий шифрования компания RSA Security заявила в четверг об убытках за четвертый финансовый квартал и весь 2001 год. За четвертый квартал чистый убыток компании составил $10,1 млн., включая операции инвестиционного подр

Новые дыры в продуктах RSA Security: SSL Toolkit Лидер в области электронной безопасности, компания RSA Security, опубликовала предупреждение об уязвимости в программном пакете разработки защищенных интернет-приложений на протоколе SSL (Secure Socket Layer). Используя дыру в программе SSL Too

Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security Компания Aladdin Knowledge Systems объявила о подписании соглашения о стратегическом партнерстве с RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф

Aladdin подписала соглашение о стратегическом партнерстве с RSA Security Компания Aladdin Knowledge Systems подписала соглашение о стратегическом партнерстве с лидером в области электронной безопасности RSA Security. Теперь система управления цифровой сертификацией RSA Keon будет использоваться с USB-устройством eToken от Aladdin, что позволит обеспечивать защиту личных ключей шифрования и циф

RSA Security передала патент на алгоритм RSA в общее пользование Компания RSA Security Inc. 6 сентября заявила о передаче своего патента на алгоритм шифрования RSA (система шифрования с открытым ключом) в общее пользование. Начиная с 6 сентября, компания больше не об

Хакеры изменили главную страницу сайта RSA Security Ранним утром в воскресенье неизвестные взломали сайт компании, занимающейся Интернет-безопасностью - RSA Security (NASDAQ: RSAS). На главную страницу, среди прочих, было помещено сообщение: "RSA Security Inc. взломана. Доверяйте ваши данные нам." Нетронутой осталась ссылка на пресс-рели

RSA Security планирует разработку технологий для беспроводных сетей Компания RSA Security, лидер рынка технологий для защиты информации в сети, анонсировала планы по поддержке беспроводной связи и намерения разработок новых технологий специально для этого типа сетей. В