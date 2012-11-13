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Coviello Arthur Ковьелло Артур Coviello Art Ковьелло Арт

СОБЫТИЯ


13.11.2012 EMC покупает разработчика технологий защиты от кибермошенничества на базе механизмов «Больших Данных» 1
30.05.2007 Президент RSA: в ИБ США наметились позитивные тенденции 2
28.09.2006 EMC объявил о приобретении Network Intelligence 1
30.06.2006 EMC приобретет RSA Security за $2,1 млрд 2
29.04.2002 RSA Security сократила штат на 17% 2
07.09.2000 Патент на алгоритм шифрования RSA передан в общее пользование 2
07.09.2000 RSA Security передала патент на алгоритм RSA в общее пользование 2

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Coviello Arthur и организации, системы, технологии, персоны:

RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 6
Dell EMC 5180 5
OpenText - Digital Guardian 11 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
Forcepoint - Websense 140 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Check Point Software Technologies 829 1
Fortinet 452 1
Trend Micro 651 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Palo Alto Networks 209 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 288 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Умные платформы 1988 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 110 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Ericsson Network Intelligence 9 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 9 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Tucci Joe - Туччи Джо 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
США - Массачусетс 517 3
США - Калифорния 4829 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Total Telecom 613 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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