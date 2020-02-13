Разделы

Ericsson Network Intelligence


УПОМИНАНИЯ


Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? 1
13.02.2020 Ericsson представила сервисы обслуживания сетей на основе ИИ 1
07.10.2019 «Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей 1
21.05.2019 Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве 1
27.02.2008 Платформу RSA enVision выбрали более 1000 клиентов 1
13.10.2006 EMC: темпы роста в России впечатляют 1
28.09.2006 EMC объявил о приобретении Network Intelligence 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ericsson Network Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5060 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Radcom 8 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 2
Broadcom - VMware 2437 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Proactivity Group - Проактивити 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 91 1
Метрополис ТРК 57 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 138 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 366 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 699 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 359 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 460 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 458 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Оповещение и уведомление - Notification 5174 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Radcom Network Intelligence 2 2
IBM FileNet 128 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 128 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
Dell EMC Captiva 29 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Omni - криптовалюта 90 1
Dell EMC Dantz 4 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Ravkaie Yaron - Равкаи Ярон 2 2
Lande Justin van der - Ланде Джастин ван дер 2 1
Синюшин Константин 16 1
Хныков Олег 4 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
США - Массачусетс 510 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Европа 24508 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Gartner - Гартнер 3592 1
Ericsson Academy 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
