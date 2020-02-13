Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ericsson Network Intelligence
УПОМИНАНИЯ
Ericsson Network Intelligence и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
|Ravkaie Yaron - Равкаи Ярон 2 2
|Lande Justin van der - Ланде Джастин ван дер 2 1
|Синюшин Константин 16 1
|Хныков Олег 4 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|IDC - International Data Corporation 4931 2
|Analysys Mason - Mason Communications 27 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.