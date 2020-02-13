Ericsson представила сервисы обслуживания сетей на основе ИИ

Ericsson представила два новых продукта — Network Intelligence и Omni Network Channel, которые обеспечивают постоянную доступность сетей и оптимальное качество услуг для абонентов.

Оба новых продукта являются частью портфеля услуг по техническому обслуживанию и поддержке сети — Network Services. За счет применения технологий искусственного интеллекта, автоматизации и прогнозной аналитики эти продукты помогают операторам справляться со сложными задачами, возникающими в связи с экспоненциальным ростом трафика данных, внедрением новых технологий, таких как 5G, цифровой трансформацией, разрозненностью источников данных и необходимостью анализа информации.

Network Intelligence — это превентивная услуга поддержки, позволяющая выявлять и решать проблемы до того, как они повлияют на производительность работы сети. Новый сервис предотвращает критические сбои и обеспечивает стабильность работы сети, необходимую для бесперебойного обслуживания пользователей и поддержания оптимальной е2е-производительности. Услуга Network Intelligence предоставляется на условиях подписки. Проведенные Ericsson исследования показали, что Network Intelligence сокращает число критических инцидентов на 35% за счет выборочного сбора данных и автоматически решает проблемы в течение пяти минут с момента сбора этих данных.

Omni Network Channel — это унифицированное цифровое рабочее пространство, предназначенное для общения между специалистами оператора и экспертами компании Ericsson, обеспечивающее простоту навигации, возможности для самопомощи и удобство совместной работы. Это решение улучшает производительность сети и повышает степень удовлетворенности абонентов за счет быстрого решения проблем, возникающих как на стороне оператора, так и на стороне Ericsson. Оно также способствует внедрению новых технологий, в числе которых 5G, и способствует профессиональному росту сотрудников сотового оператора.

«Наша главная ценность — технологии, которые становятся лучше, благодаря вовлеченности людей. Новые продукты созданы для решения стоящих перед операторами задач за счет возможностей функции самопомощи, продуманного подхода к совместной работе и простоты доступа к данным — все эти меры помогают обеспечить постоянную доступность сети», — сказал глава направления обслуживания сетей компании Ericsson Роджер О’Харган (Roger O’ Hargan).

«У операторов есть потребность в простом и понятном общении с вендорами при возникновении проблем в работе сети. Предложенная Ericsson технология цифрового рабочего пространства и экспертиза специалистов компании решает эту задачу. Новые продукты помогут оказывать больший объем услуг, в полной мере использовать тщательно продуманный подход Ericsson к работе и профессиональные знания — все это пойдет на пользу операторам. Услуги по обслуживанию и поддержке сетей стали простыми в использовании, благодаря совместному доступу к результатам анализа данных, предназначенному для качественного обслуживания пользователей», — отметил главный аналитик компании Analysys Mason Джастин ван дер Ланде (Justin van der Lande).

Network Intelligence предназначен для использования в непосредственной близости к продуктам и отлично расширяет портфель решений Network Services. Он дополняет Ericsson Operations Engine – решение Ericsson для оказания услуг по интеллектуальному управлению сетью, которое было представлено в январе 2019 года.