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Yii Framework



05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
27.12.2023 Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
15.07.2014 Вышел новый релиз антиспам-модуля для Drupal 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Yii Framework и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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