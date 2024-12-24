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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google JetPack Compose



24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 1
18.07.2024 Эксперты по кибербезопасности проанализировали уязвимость, позволяющую открывать любые экраны в приложении вместо пользователя 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Google JetPack Compose и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 1
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5277 1
Apple Inc 12101 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
GitHub 814 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Dropbox 498 1
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Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
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Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Google Flutter 53 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 1
Костин Сергей 36 1
Шабалин Юрий 11 1
Бурканова Айжаркын 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
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